https://crimea.ria.ru/20250111/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-shturmoviku-grigorevu-iz-yakutii-1143252950.html

Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T15:47

2025-01-11T15:47

2025-01-11T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе Кремля.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромВ Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру ГамовуКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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