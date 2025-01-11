https://crimea.ria.ru/20250111/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-shturmoviku-grigorevu-iz-yakutii-1143252950.html
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T15:47
2025-01-11T15:47
2025-01-11T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе Кремля.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромВ Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру ГамовуКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
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новости, награды, новости сво, герои сво, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе Кремля.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу", - говорится в тексте документа.
Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
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