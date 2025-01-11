Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250111/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-shturmoviku-grigorevu-iz-yakutii-1143252950.html
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T15:47
2025-01-11T15:47
новости
награды
новости сво
герои сво
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123177930_0:281:3056:2000_1920x0_80_0_0_2092a0293fa374789dad25f4f5352789.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе Кремля.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромВ Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру ГамовуКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123177930_211:0:2878:2000_1920x0_80_0_0_87fc48621779e539fe0eda8a2621c5f5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, награды, новости сво, герои сво, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

15:47 11.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили в пресс-службе Кремля.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу", - говорится в тексте документа.
Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову
Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
 
НовостиНаградыНовости СВОГерои СВОВладимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
15:55Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
15:47Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
15:36Выбежал на дорогу: двухлетний малыш погиб под колесами "ГАЗели" на Кубани
15:23Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
15:01Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области 0:11
14:36В Керчи на набережной обнаружен мазут
14:25Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS
14:09В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
14:07Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР
13:53Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"
13:39ВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за сутки
13:17В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом
13:02Мощные взрывы прогремели на Украине
12:50По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
12:25В ДНР освободили Шевченко
12:24Аэропорт Саратова закрыт
12:05В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута
11:52Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад
11:34Выброс солярки зафиксирован в реке Дон
Лента новостейМолния