https://crimea.ria.ru/20250111/vsu-poteryali-1400-boevikov-i-pyat-skladov-boepripasov-za-sutki-1143250119.html

ВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за сутки

ВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за сутки - РИА Новости Крым, 11.01.2025

ВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за сутки

Армия России в зоне спецоперации за сутки ликвидировала 1400 военнослужащих ВСУ, сожгла пять складов с боеприпасами врага, а также десятки единиц техники и... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T13:39

2025-01-11T13:39

2025-01-11T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Армия России в зоне спецоперации за сутки ликвидировала 1400 военнослужащих ВСУ, сожгла пять складов с боеприпасами врага, а также десятки единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска и Липцев Харьковской области, потери ВСУ на этом участке фронте составили до 35 военных.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и ликвидировали до 365 украинских солдат. Также уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, на этом участке фронта уничтожено до 210 военнослужащих киевского режима, девять единиц различной техники, сожжены два склада боеприпасов.В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Противник потерял здесь до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, за сутки ВСУ лишились до 185 военнослужащих, 14 единиц различной техники и вооружения и склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали в боях до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий.Накануне в Минобороны России сообщили, что в течение минувшей недели в зоне проведения специальной военной операции уничтожено 13 370 боевиков ВСУ, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения, в том числе западные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеЧто будет с британскими дронами на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"