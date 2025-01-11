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Выброс солярки зафиксирован в реке Дон
Выброс солярки зафиксирован в реке Дон - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Выброс солярки зафиксирован в реке Дон
Следы нефтепродуктов обнаружены в субботу в реке Дон. Об этом сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T11:34
2025-01-11T11:34
2025-01-11T11:34
ростов-на-дону
алексей логвиненко
происшествия
река дон
новости
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Следы нефтепродуктов обнаружены в субботу в реке Дон. Об этом сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.На месте работают специалисты Природнадзора, они выясняют, как и откуда в реку попала солярка. Взяты пробы воды. Ситуация находится на контроле, заверил глава местной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧСПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазутаУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия, река дон, новости, ростовская область, экология
Выброс солярки зафиксирован в реке Дон
В Ростове произошел выброс солярки в реку Дон