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Выброс солярки зафиксирован в реке Дон

Выброс солярки зафиксирован в реке Дон - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Выброс солярки зафиксирован в реке Дон

Следы нефтепродуктов обнаружены в субботу в реке Дон. Об этом сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. РИА Новости Крым, 11.01.2025

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ростов-на-дону

алексей логвиненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Следы нефтепродуктов обнаружены в субботу в реке Дон. Об этом сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.На месте работают специалисты Природнадзора, они выясняют, как и откуда в реку попала солярка. Взяты пробы воды. Ситуация находится на контроле, заверил глава местной администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧСПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазутаУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html

ростов-на-дону

река дон

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия, река дон, новости, ростовская область, экология