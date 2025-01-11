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В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС
В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС
Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T09:24
2025-01-11T09:37
крым
черноморский район
александр дудинов
режим чс
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.По данным Дудинова, в субботу к уборке присоединятся еще 100 волонтеров. Мазут будут собирать на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутомНовые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах КрымаУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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крым, черноморский район, александр дудинов, режим чс, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, экология, новости крыма, срочные новости крыма
В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС

В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за обнаружения мазута - власти

09:24 11.01.2025 (обновлено: 09:37 11.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Крыму
Последствия разлива мазута в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.
"В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", - написал он в Telegram.
По данным Дудинова, в субботу к уборке присоединятся еще 100 волонтеров. Мазут будут собирать на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.
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КрымЧерноморский районАлександр ДудиновРежим ЧСРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЧерное мореЭкологияНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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