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В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС

В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС

Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T09:24

2025-01-11T09:24

2025-01-11T09:37

крым

черноморский район

александр дудинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.По данным Дудинова, в субботу к уборке присоединятся еще 100 волонтеров. Мазут будут собирать на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутомНовые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах КрымаУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

крым

черноморский район

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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