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В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС
В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС
Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T09:24
2025-01-11T09:24
2025-01-11T09:37
крым
черноморский район
александр дудинов
режим чс
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе Крыма после обнаружения пятен мазута. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.По данным Дудинова, в субботу к уборке присоединятся еще 100 волонтеров. Мазут будут собирать на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутомНовые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах КрымаУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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В Черноморском районе Крыма введен режим угрозы ЧС
В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за обнаружения мазута - власти
09:24 11.01.2025 (обновлено: 09:37 11.01.2025)