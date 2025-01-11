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Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров
Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров
Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Сколько пассажиров за год и РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T10:46
2025-01-11T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Сколько пассажиров за год и из каких городов перевезли крымские поезда, какие поставлены рекорды, каким был пассажиропоток на новогодние праздники, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Итоги и рекорды года"В 2024 году поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 5,85 млн пассажиров. На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой в путешествие отправились более 150 тысячи человек", - сообщили в ГСЭ.Перевозчик уточняет, что с мая по сентябрь – в курортный сезон – в Крым курсировали 20 поездов и 3 прицепные группы: 8 поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга, еще 10 из других регионов (Омска, Перми, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Адлера, Кисловодска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Тольятти). Прицепные группы на полуостров следовали из Архангельска, Курска/Белгорода и Пскова.Один из поездов в Крым установил минувшим летом абсолютный рекорд по количеству перевезенных пассажиров за один рейс: 14 июля 2024 года на нем проехали 2 тысячи 174 пассажира, 902 из которых направились в Крым.Поезд № 27/28 Москва – Симферополь получил статус фирменного и стал называться "Таврия Экспресс". В ГСЭ отмечают, что более 70% его пассажиров следуют по полному маршруту.Пассажиропоток в новогодние каникулыВ "Гранд Сервис Экспрессе" рассказали, что в новогодние каникулы в Крым ходили 12 поездов. 10 из них - круглогодичные поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Их маршруты проходят через 27 регионов России – это более 90 городов.Кроме того, курсировал один сезонный состав - Санкт-Петербург – Симферополь, и в связи с праздниками пустили дополнительный поезд № 166/165 Москва – Симферополь.4,5 тысячи пассажиров проехали в новогодние праздники на поезде "Гранд Экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом.Накануне министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.Глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
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новости, транспорт, поезд "таврия", крым, статистика, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, новости крыма
Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров

Более пяти миллионов пассажиров перевезли за год крымские поезда "Таврия"

10:46 11.01.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Сколько пассажиров за год и из каких городов перевезли крымские поезда, какие поставлены рекорды, каким был пассажиропоток на новогодние праздники, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Итоги и рекорды года

"В 2024 году поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 5,85 млн пассажиров. На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой в путешествие отправились более 150 тысячи человек", - сообщили в ГСЭ.
Перевозчик уточняет, что с мая по сентябрь – в курортный сезон – в Крым курсировали 20 поездов и 3 прицепные группы: 8 поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга, еще 10 из других регионов (Омска, Перми, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Адлера, Кисловодска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Тольятти). Прицепные группы на полуостров следовали из Архангельска, Курска/Белгорода и Пскова.
"Частота курсирования некоторых поездов "Таврия" была увеличена. Так, например, 7 поездов из Москвы и поезд из Адлера курсировали ежедневно. Летом наши поезда проходят более чем через половину российских регионов – это более 200 станций", - подчеркнули в "Гранд Сервис Экспрессе".
Один из поездов в Крым установил минувшим летом абсолютный рекорд по количеству перевезенных пассажиров за один рейс: 14 июля 2024 года на нем проехали 2 тысячи 174 пассажира, 902 из которых направились в Крым.
Поезд № 27/28 Москва – Симферополь получил статус фирменного и стал называться "Таврия Экспресс". В ГСЭ отмечают, что более 70% его пассажиров следуют по полному маршруту.

Пассажиропоток в новогодние каникулы

В "Гранд Сервис Экспрессе" рассказали, что в новогодние каникулы в Крым ходили 12 поездов. 10 из них - круглогодичные поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Их маршруты проходят через 27 регионов России – это более 90 городов.
Кроме того, курсировал один сезонный состав - Санкт-Петербург – Симферополь, и в связи с праздниками пустили дополнительный поезд № 166/165 Москва – Симферополь.
"С 30 декабря по 8 января поездами "Таврия" было перевезено 156 тысяч пассажиров. Самыми популярными станциями отправления стали: Москва – 41%, СПб – 13%, Ростов-на-Дону – 8%, Краснодар – 7%, Адлер – 6%", - уточняет перевозчик.
4,5 тысячи пассажиров проехали в новогодние праздники на поезде "Гранд Экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом.
Накануне министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.
Глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.
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