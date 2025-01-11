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Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров

Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров

Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Сколько пассажиров за год и РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T10:46

2025-01-11T10:46

2025-01-11T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Сколько пассажиров за год и из каких городов перевезли крымские поезда, какие поставлены рекорды, каким был пассажиропоток на новогодние праздники, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Итоги и рекорды года"В 2024 году поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 5,85 млн пассажиров. На поезде "Гранд Экспресс", который ежедневно курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой в путешествие отправились более 150 тысячи человек", - сообщили в ГСЭ.Перевозчик уточняет, что с мая по сентябрь – в курортный сезон – в Крым курсировали 20 поездов и 3 прицепные группы: 8 поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга, еще 10 из других регионов (Омска, Перми, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Адлера, Кисловодска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Тольятти). Прицепные группы на полуостров следовали из Архангельска, Курска/Белгорода и Пскова.Один из поездов в Крым установил минувшим летом абсолютный рекорд по количеству перевезенных пассажиров за один рейс: 14 июля 2024 года на нем проехали 2 тысячи 174 пассажира, 902 из которых направились в Крым.Поезд № 27/28 Москва – Симферополь получил статус фирменного и стал называться "Таврия Экспресс". В ГСЭ отмечают, что более 70% его пассажиров следуют по полному маршруту.Пассажиропоток в новогодние каникулыВ "Гранд Сервис Экспрессе" рассказали, что в новогодние каникулы в Крым ходили 12 поездов. 10 из них - круглогодичные поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Их маршруты проходят через 27 регионов России – это более 90 городов.Кроме того, курсировал один сезонный состав - Санкт-Петербург – Симферополь, и в связи с праздниками пустили дополнительный поезд № 166/165 Москва – Симферополь.4,5 тысячи пассажиров проехали в новогодние праздники на поезде "Гранд Экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом.Накануне министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.Глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что в 2024 году Крым посетили более 6 миллионов туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеЖелезными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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