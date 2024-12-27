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Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год

Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год

Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T18:25

2024-12-27T18:25

2024-12-27T18:25

крымская железная дорога (кжд)

михаил гончаров

железные дороги крыма

транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.По словам Гончарова, из общего числа пассажиров 140 тысяч - дети в составе организованных групп, и это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Более 30 тысяч - маломобильные пассажиры, что на 21 процент больше показателя прошлого года.Кроме того, предприятие обеспечило за год транспортировку пяти миллионов грузов в пределах Крыма и на материк. Этот показатель планируют повышать за счет расширения географии доставок и изменений в логистике.В 2023 году железные дороги Крыма перевезли 9,4 миллионов пассажиров, что являлось абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в КрымНовый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеПутин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская железная дорога (кжд), михаил гончаров, железные дороги крыма, транспорт, логистика, крым, новости крыма