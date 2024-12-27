Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
11 миллионов пассажиров проехали железными дорогами Крыма за год - КЖД
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.
"C января 2024 года по железной дороге около 11 млн человек, из которых на поездах дальнего следования проехали свыше четырех миллионов пассажиров, а пригородными поездами воспользовались 6,8 млн пассажиров", - рассказал он.
По словам Гончарова, из общего числа пассажиров 140 тысяч - дети в составе организованных групп, и это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Более 30 тысяч - маломобильные пассажиры, что на 21 процент больше показателя прошлого года.
"Пассажиропоток в Крым уверенно растет с каждым годом", - подчеркнул Гончаров.
Кроме того, предприятие обеспечило за год транспортировку пяти миллионов грузов в пределах Крыма и на материк. Этот показатель планируют повышать за счет расширения географии доставок и изменений в логистике.
В 2023 году железные дороги Крыма перевезли 9,4 миллионов пассажиров, что являлось абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги.
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