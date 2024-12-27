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Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T18:25
2024-12-27T18:25
крымская железная дорога (кжд)
михаил гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.По словам Гончарова, из общего числа пассажиров 140 тысяч - дети в составе организованных групп, и это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Более 30 тысяч - маломобильные пассажиры, что на 21 процент больше показателя прошлого года.Кроме того, предприятие обеспечило за год транспортировку пяти миллионов грузов в пределах Крыма и на материк. Этот показатель планируют повышать за счет расширения географии доставок и изменений в логистике.В 2023 году железные дороги Крыма перевезли 9,4 миллионов пассажиров, что являлось абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в КрымНовый музей Крымской железной дороги открыли в СимферополеПутин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
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крымская железная дорога (кжд), михаил гончаров, железные дороги крыма, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год

11 миллионов пассажиров проехали железными дорогами Крыма за год - КЖД

18:25 27.12.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Почти 11 миллионов пассажиров проехали по железным дорогам Крыма в этом году, из них 4 млн - в поездах дальнего следования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.

"C января 2024 года по железной дороге около 11 млн человек, из которых на поездах дальнего следования проехали свыше четырех миллионов пассажиров, а пригородными поездами воспользовались 6,8 млн пассажиров", - рассказал он.

По словам Гончарова, из общего числа пассажиров 140 тысяч - дети в составе организованных групп, и это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Более 30 тысяч - маломобильные пассажиры, что на 21 процент больше показателя прошлого года.
"Пассажиропоток в Крым уверенно растет с каждым годом", - подчеркнул Гончаров.
Кроме того, предприятие обеспечило за год транспортировку пяти миллионов грузов в пределах Крыма и на материк. Этот показатель планируют повышать за счет расширения географии доставок и изменений в логистике.
В 2023 году железные дороги Крыма перевезли 9,4 миллионов пассажиров, что являлось абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги.
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Крымская железная дорога (КЖД)Михаил ГончаровЖелезные дороги КрымаТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
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