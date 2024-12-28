https://crimea.ria.ru/20241228/indeksatsiya-pensii-v-krymu-chto-izmenitsya-v-2025-godu-1142965444.html

Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году

Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году

В 2025 году пенсия крымчан будет проиндексирована. В чем будет ее особенность, объяснили в Отделении социального фонда России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T06:46

2024-12-28T06:46

2024-12-28T06:46

пенсия

социальный фонд россии

соцвыплаты

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социальная пенсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году пенсия крымчан будет проиндексирована. В чем будет ее особенность, объяснили в Отделении социального фонда России по Республике Крым.Управляющий крымским Отделением СФР Иван Рябоконь отметил, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться. При этом рост выплат будет отличаться у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.В СФР обратили внимание, что нововведения позволяют обеспечить более высокую прибавку к выплатам. Индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включая пропущенные индексации.При увольнении пенсионер получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год.Все плановые индексации проводятся автоматически. В связи с этим крымчанам не нужно куда-либо обращаться, подчеркнули в Отделении СФР по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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