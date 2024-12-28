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Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году
Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году
В 2025 году пенсия крымчан будет проиндексирована. В чем будет ее особенность, объяснили в Отделении социального фонда России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T06:46
2024-12-28T06:46
2024-12-28T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году пенсия крымчан будет проиндексирована. В чем будет ее особенность, объяснили в Отделении социального фонда России по Республике Крым.Управляющий крымским Отделением СФР Иван Рябоконь отметил, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться. При этом рост выплат будет отличаться у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.В СФР обратили внимание, что нововведения позволяют обеспечить более высокую прибавку к выплатам. Индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включая пропущенные индексации.При увольнении пенсионер получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год.Все плановые индексации проводятся автоматически. В связи с этим крымчанам не нужно куда-либо обращаться, подчеркнули в Отделении СФР по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутЖители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится
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пенсия, социальный фонд россии, соцвыплаты, новости, социальная пенсия, общество, крым, новости крыма
Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году
Пенсия работающих и не работающих крымчан будет проиндексирована в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году пенсия крымчан будет проиндексирована. В чем будет ее особенность, объяснили в Отделении социального фонда России по Республике Крым.
"В январе 2025 года Отделение СФР по Республике Крым проиндексирует страховые пенсии жителей полуострова. Со следующего года Отделение Социального фонда России по Республике Крым начнёт индексировать размер пенсий работающим пенсионерам", - говорится в сообщении.
Управляющий крымским Отделением СФР Иван Рябоконь отметил, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться. При этом рост выплат будет отличаться у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.
В СФР обратили внимание, что нововведения позволяют обеспечить более высокую прибавку к выплатам. Индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включая пропущенные индексации.
"Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента", - уточнили в Отделении СФР по Республике Крым.
При увольнении пенсионер получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год.
Все плановые индексации проводятся автоматически. В связи с этим крымчанам не нужно куда-либо обращаться, подчеркнули в Отделении СФР по РК.
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