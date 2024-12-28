https://crimea.ria.ru/20241228/putin-izvinilsya-pered-alievym-za-krushenie-samoleta-1142997468.html

Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета

Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T16:30

2024-12-28T16:30

2024-12-28T16:31

владимир путин (политик)

казахстан

крушение самолета в казахстане

ильхам алиев

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства извинился за авиакатастрофу в воздушном пространстве России. Об этом сообщает сайт Кремля.Кроме того, в разговоре была затронута информация, что азербайджанское пассажирское воздушное судно следовало четко по расписанию и неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.Президент Ильхам Алиев заявил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе.Главы государств также подчеркнули, что процесс расследования, начатый в связи с трагедией, будет проводиться в полной прозрачности и будет регулярно доводиться до сведения общественности.По информации Кремля, в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. Они работают вместе с представителями Генпрокуратуры и СК РФ. "Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - добавляют в Кремле.Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), казахстан, крушение самолета в казахстане, ильхам алиев, азербайджан