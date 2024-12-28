https://crimea.ria.ru/20241228/putin-izvinilsya-pered-alievym-za-krushenie-samoleta-1142997468.html
Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T16:30
2024-12-28T16:30
2024-12-28T16:31
владимир путин (политик)
казахстан
крушение самолета в казахстане
ильхам алиев
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства извинился за авиакатастрофу в воздушном пространстве России. Об этом сообщает сайт Кремля.Кроме того, в разговоре была затронута информация, что азербайджанское пассажирское воздушное судно следовало четко по расписанию и неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.Президент Ильхам Алиев заявил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе.Главы государств также подчеркнули, что процесс расследования, начатый в связи с трагедией, будет проводиться в полной прозрачности и будет регулярно доводиться до сведения общественности.По информации Кремля, в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. Они работают вместе с представителями Генпрокуратуры и СК РФ. "Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - добавляют в Кремле.Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), казахстан, крушение самолета в казахстане, ильхам алиев, азербайджан
Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу в воздушном пространстве России
16:30 28.12.2024 (обновлено: 16:31 28.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, глава российского государства извинился за авиакатастрофу в воздушном пространстве России. Об этом сообщает сайт Кремля.
"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России", - говорится в сообщении.
Кроме того, в разговоре была затронута информация, что азербайджанское пассажирское воздушное судно следовало четко по расписанию и неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.
"В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - уточняют на сайте.
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
Президент Ильхам Алиев заявил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин аварии была сформирована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе.
Главы государств также подчеркнули, что процесс расследования, начатый в связи с трагедией, будет проводиться в полной прозрачности и будет регулярно доводиться до сведения общественности.
По информации Кремля, в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном. Они работают вместе с представителями Генпрокуратуры и СК РФ.
"Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - добавляют в Кремле.
Накауне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться
в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау
на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.
При крушении погибли 38 человек
. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС
и доставлены в медицинские центры России.
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