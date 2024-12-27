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Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников
Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников
Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T14:22
2024-12-27T17:06
новости
грозный
самолет
крушение самолета в казахстане
казахстан
росавиация
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной, уточнил руководитель ведомства. Был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.Российская сторона сообщила казахской и азербайджанской стороне о готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии, заявил руководитель "Росавиации".Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, грозный, самолет, крушение самолета в казахстане, казахстан, росавиация, авиакатастрофа
Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников

Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак украинских беспилотников

14:22 27.12.2024 (обновлено: 17:06 27.12.2024)
 
© МЧС КазахстанаМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
Место крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© МЧС Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – говорится в сообщении.

Обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной, уточнил руководитель ведомства. Был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.

"Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", – рассказал Дмитрий Ядров.

Российская сторона сообщила казахской и азербайджанской стороне о готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии, заявил руководитель "Росавиации".
"Необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать", – подытожил Ядров.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.
При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.
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НовостиГрозныйСамолетКрушение самолета в КазахстанеКазахстанРосавиацияАвиакатастрофа
 
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