https://crimea.ria.ru/20241227/upavshiy-v-aktau-samolet-ne-smog-sest-v-groznom-iz-za-atak-bespilotnikov-1142969946.html

Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников

Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников

Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T14:22

2024-12-27T14:22

2024-12-27T17:06

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грозный

самолет

крушение самолета в казахстане

казахстан

росавиация

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной, уточнил руководитель ведомства. Был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.Российская сторона сообщила казахской и азербайджанской стороне о готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии, заявил руководитель "Росавиации".Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

грозный

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, грозный, самолет, крушение самолета в казахстане, казахстан, росавиация, авиакатастрофа