Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников
Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак украинских беспилотников
14:22 27.12.2024 (обновлено: 17:06 27.12.2024)
© МЧС КазахстанаМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© МЧС Казахстана
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – говорится в сообщении.
Обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной, уточнил руководитель ведомства. Был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
"Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", – рассказал Дмитрий Ядров.
Российская сторона сообщила казахской и азербайджанской стороне о готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии, заявил руководитель "Росавиации".
"Необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать", – подытожил Ядров.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.
При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ были эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России.
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