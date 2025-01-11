Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске
В Котовске при атаке беспилотников на многоэтажки пострадали семь человек
10:33 11.01.2025 (обновлено: 10:43 11.01.2025)
© Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения ПервышоваПоследствия атаки беспилотников на многоэтажки в Котовске Тамбовской области
© Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы.
"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - сообщил он в Telegram-канале.
При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир.
"В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета. Дополнительно поручил провести поквартирный обход и уточнить, кому еще нужно помочь", - заверил Первышов.
85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.
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