https://crimea.ria.ru/20250111/sem-chelovek-postradali-pri-atake-bpla-na-mnogoetazhki-v-kotovske-1143246112.html

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске

Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T10:33

2025-01-11T10:33

2025-01-11T10:43

тамбовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы.При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир."В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета. Дополнительно поручил провести поквартирный обход и уточнить, кому еще нужно помочь", - заверил Первышов.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамбовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, общество