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Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске
Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T10:33
2025-01-11T10:43
тамбовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы.При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир."В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета. Дополнительно поручил провести поквартирный обход и уточнить, кому еще нужно помочь", - заверил Первышов.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тамбовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, общество
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске

В Котовске при атаке беспилотников на многоэтажки пострадали семь человек

10:33 11.01.2025 (обновлено: 10:43 11.01.2025)
 
© Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения ПервышоваПоследствия атаки беспилотников на многоэтажки в Котовске Тамбовской области
Последствия атаки беспилотников на многоэтажки в Котовске Тамбовской области
© Telegram-канал врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Семь человек обратились за помощью врачей после ночной атаки беспилотников на многоэтажные дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы.

"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - сообщил он в Telegram-канале.

При этом эвакуация жителей не потребовалась. Пункт временного размещения в школе недалеко от места ЧП был готов принять жителей пострадавших квартир.
"В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета. Дополнительно поручил провести поквартирный обход и уточнить, кому еще нужно помочь", - заверил Первышов.
85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.
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