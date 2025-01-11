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Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области
В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T06:58
2025-01-11T07:06
тамбовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.По данным Первышова, последствия атаки вражеских дронов будут ликвидированы в кратчайшие сроки. На местах ЧП работают представители экстренных служб, в регионе усилены меры безопасности, в режиме повышенной готовности находятся и оперативные службы. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на пятницу десять украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря. 40 БПЛА сбили над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тамбовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, общество
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области

В Тамбовской области беспилотники врезались в две многоэтажки в Котовске - власти

06:58 11.01.2025 (обновлено: 07:06 11.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСигнальная лента и полицейский. Архивное фото
Сигнальная лента и полицейский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
"Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал он в Telegram-канале.
По данным Первышова, последствия атаки вражеских дронов будут ликвидированы в кратчайшие сроки.
На местах ЧП работают представители экстренных служб, в регионе усилены меры безопасности, в режиме повышенной готовности находятся и оперативные службы.
Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на пятницу десять украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря. 40 БПЛА сбили над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тамбовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиБезопасностьОбщество
 
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