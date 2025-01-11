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Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области
В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T06:58
2025-01-11T06:58
2025-01-11T07:06
тамбовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.По данным Первышова, последствия атаки вражеских дронов будут ликвидированы в кратчайшие сроки. На местах ЧП работают представители экстренных служб, в регионе усилены меры безопасности, в режиме повышенной готовности находятся и оперативные службы. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на пятницу десять украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря. 40 БПЛА сбили над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
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2025
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, общество
Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области
В Тамбовской области беспилотники врезались в две многоэтажки в Котовске - власти
06:58 11.01.2025 (обновлено: 07:06 11.01.2025)