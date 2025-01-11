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Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области

Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Беспилотники врезались в многоэтажки в Тамбовской области

В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T06:58

2025-01-11T06:58

2025-01-11T07:06

тамбовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.По данным Первышова, последствия атаки вражеских дронов будут ликвидированы в кратчайшие сроки. На местах ЧП работают представители экстренных служб, в регионе усилены меры безопасности, в режиме повышенной готовности находятся и оперативные службы. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на пятницу десять украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря. 40 БПЛА сбили над Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, общество