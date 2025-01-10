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В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток
В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток
В Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T22:41
2025-01-10T22:41
2025-01-10T23:02
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов. Об этом написал глава республики Денис Пушилин.В Киевском районе Донецка был обстрелян продуктовый супермаркет, в результате чего ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя.Обстрелами повреждены девять жилых домов и восемь объектов горажданской инфраструктуры – магазин, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линия электропередач. Повреждено также 23 легковых автомобиля, сообщил Денис ПушилинАтака на Светлодарск была предпринята в ночное время, ранее сообщалось об одной погибшей в результате обстрела женщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиПушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток
В Донецке две женщины погибли и четверо ранены в результате обстрелов
22:41 10.01.2025 (обновлено: 23:02 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов. Об этом написал глава республики Денис Пушилин.
"В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли женщины 1958 и 1948 г.р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г.р. и женщина 1964 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г.р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г.р", - сообщил он в Telegram-канале.
В Киевском районе Донецка был обстрелян продуктовый супермаркет, в результате чего ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя.
"Подтверждается информация о четырех пострадавших в Киевском районе Донецка у супермаркета "Молоко" в результате применения противником реактивной артиллерии HIMARS ракетами М31 (осколочные): женщины 1963 и 1940 г.р., сотрудник супермаркета – мужчина 2002 г.р., работник коммунального предприятия – мужчина 1968 г.р.
Обстрелами повреждены девять жилых домов и восемь объектов горажданской инфраструктуры – магазин, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линия электропередач. Повреждено также 23 легковых автомобиля, сообщил Денис Пушилин
Атака на Светлодарск была предпринята в ночное время, ранее сообщалось
об одной погибшей в результате обстрела женщине.
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