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В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток

В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток

В Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T22:41

2025-01-10T22:41

2025-01-10T23:02

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Светлодарске Донецкой Народной Республики в результате обстрела из реактивной артиллерии ВСУ погибли две женщины. Еще 12 мирных жителей ДНР, включая девочку-подростка, в течение суток получили ранения в результате обстрелов. Об этом написал глава республики Денис Пушилин.В Киевском районе Донецка был обстрелян продуктовый супермаркет, в результате чего ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя.Обстрелами повреждены девять жилых домов и восемь объектов горажданской инфраструктуры – магазин, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линия электропередач. Повреждено также 23 легковых автомобиля, сообщил Денис ПушилинАтака на Светлодарск была предпринята в ночное время, ранее сообщалось об одной погибшей в результате обстрела женщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиПушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия