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Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T22:13
2025-01-05T22:13
происшествия
харьковская область
беспилотник (бпла, дрон)
виталий ганчев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье, 5 января, от ударов дронов с украинской стороны пострадали женщина и 17-летняя девушка. Они получили осколочные ранения в результате атаки на автомобиль. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в КрымРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую областьПушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе
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происшествия, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон), виталий ганчев, новости
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области

Двое взрослых и четверо детей пострадали от атаки дрона ВСУ в Харьковской области

22:13 05.01.2025
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В машине находились четыре ребенка и двое взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи", - написал он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье, 5 января, от ударов дронов с украинской стороны пострадали женщина и 17-летняя девушка. Они получили осколочные ранения в результате атаки на автомобиль.
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