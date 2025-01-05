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Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T22:13
2025-01-05T22:13
2025-01-05T22:13
происшествия
харьковская область
беспилотник (бпла, дрон)
виталий ганчев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье, 5 января, от ударов дронов с украинской стороны пострадали женщина и 17-летняя девушка. Они получили осколочные ранения в результате атаки на автомобиль. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в КрымРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую областьПушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе
харьковская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон), виталий ганчев, новости
Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
Двое взрослых и четверо детей пострадали от атаки дрона ВСУ в Харьковской области