https://crimea.ria.ru/20250105/ukrainskiy-dron-atakoval-mashinu-s-4-detmi-v-kharkovskoy-oblasti-1143116520.html

Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области

Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T22:13

2025-01-05T22:13

2025-01-05T22:13

происшествия

харьковская область

беспилотник (бпла, дрон)

виталий ганчев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. Шесть человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье, 5 января, от ударов дронов с украинской стороны пострадали женщина и 17-летняя девушка. Они получили осколочные ранения в результате атаки на автомобиль. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родителей погибшего при атаке ВСУ мальчика переведут в больницу в КрымРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую областьПушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон), виталий ганчев, новости