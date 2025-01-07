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Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области
Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T09:58
2025-01-07T09:58
2025-01-07T09:58
ростовская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону.Отмечается, что квартира на третьем этаже многоквартирного дома по улице Обсерваторная загорелась ночью 7 января. Сообщение спасателям поступило около 02:50.Прибывшие на место специалисты МЧС России спасли четверых человек, 70 жильцов дома были эвакуированы."В 06:55 пожар ликвидирован на 250 квадратных метрах. Всего было задействовано 59 специалистов, привлечено 19 единиц техники". - говорится в сообщении.Обстоятельства происшедшего выясняются.Пятого января на пожаре в Кировской области погибли семь человек. В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом, тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем загорелась баня с людьмиПожар на 18 этаже: в Симферополе эвакуировали людейВ Крыму сгорел жилой дом
ростовская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество
Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области
В Ростовской области на пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человека и спасены четверо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону.
Отмечается, что квартира на третьем этаже многоквартирного дома по улице Обсерваторная загорелась ночью 7 января. Сообщение спасателям поступило около 02:50.
"При тушении пожара были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место специалисты МЧС России спасли четверых человек, 70 жильцов дома были эвакуированы.
"В 06:55 пожар ликвидирован на 250 квадратных метрах. Всего было задействовано 59 специалистов, привлечено 19 единиц техники". - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Пятого января на пожаре в Кировской области погибли семь человек
. В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом, тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.
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