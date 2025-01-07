https://crimea.ria.ru/20250107/v-dzhankoe-semya-17-let-zhivet-v-avariynom-obschezhitii-bez-tepla-i-vody-1143146235.html

В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды

В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды

В Джанкое семья из шесть человек 17 лет живет в непригодной для жизни малогабаритной комнате общежития без водоснабжения и отопления. Глава Следственного... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T12:12

2025-01-07T12:12

2025-01-07T12:13

крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое семья из шесть человек 17 лет живет в непригодной для жизни малогабаритной комнате общежития без водоснабжения и отопления. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчан, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что с просьбой помочь разрешить ситуацию в информационный центр СК России обратилась бабушка семейства.По данным Следкома, с 2008 года семья состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени благоустроенное жилье им не предоставлено. "Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении СК.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СКВ Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует докладВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности

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джанкой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, переселение из аварийного жилья, новости крыма