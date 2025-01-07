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В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды
В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды
В Джанкое семья из шесть человек 17 лет живет в непригодной для жизни малогабаритной комнате общежития без водоснабжения и отопления. Глава Следственного... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T12:12
2025-01-07T12:12
2025-01-07T12:13
крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое семья из шесть человек 17 лет живет в непригодной для жизни малогабаритной комнате общежития без водоснабжения и отопления. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчан, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что с просьбой помочь разрешить ситуацию в информационный центр СК России обратилась бабушка семейства.По данным Следкома, с 2008 года семья состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени благоустроенное жилье им не предоставлено. "Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении СК.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СКВ Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует докладВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, джанкой, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, переселение из аварийного жилья, новости крыма
В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и воды
В Джанкое семья 17 лет живет в общежитии без тепла и воды – СК требует возбудить дело
12:12 07.01.2025 (обновлено: 12:13 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое семья из шесть человек 17 лет живет в непригодной для жизни малогабаритной комнате общежития без водоснабжения и отопления. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчан, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с просьбой помочь разрешить ситуацию в информационный центр СК России обратилась бабушка семейства.
"Она сообщила, что проживает с семьей в составе шести человек, в том числе двумя несовершеннолетними внуками, в малогабаритной комнате общежития по улице Советской в городе Джанкое. При этом здание 1974 года постройки находится в непригодном состоянии: водо- и теплоснабжение отсутствуют, косметический ремонт не проводился более 17 лет, из-за антисанитарных условий появились насекомые и грызуны", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, с 2008 года семья состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако до настоящего времени благоустроенное жилье им не предоставлено.
"Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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