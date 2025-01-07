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Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу
Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу
Индонезия в составе БРИКС планирует наладить сотрудничество со странами Глобального Юга и укрепить регион на мировой арене, основываясь на принципах равенства,... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T10:34
2025-01-07T10:36
индонезия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Индонезия в составе БРИКС планирует наладить сотрудничество со странами Глобального Юга и укрепить регион на мировой арене, основываясь на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии.Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщило правительство Бразилии 6 января.В ведомстве также уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, а это гарантирует, что голоса стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений, убеждены в МИД."Министерство иностранных дел Индонезии выразило признательность России как председателю БРИКС — 2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС — 2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС", — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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индонезия, брикс, политика, экономика, в мире, новости
Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу

Индонезия в БРИКС планирует укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене

10:34 07.01.2025 (обновлено: 10:36 07.01.2025)
 
© Telegram-канал Марии ЗахаровойЗавтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Индонезия в составе БРИКС планирует наладить сотрудничество со странами Глобального Юга и укрепить регион на мировой арене, основываясь на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии.
Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщило правительство Бразилии 6 января.
"Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС", - говорится в заявлении.
В ведомстве также уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, а это гарантирует, что голоса стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений, убеждены в МИД.
"Министерство иностранных дел Индонезии выразило признательность России как председателю БРИКС — 2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС — 2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС", — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.
С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.
БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.
На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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