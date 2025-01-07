https://crimea.ria.ru/20250107/indoneziya-v-briks-chto-eto-dast-globalnomu-yugu-1143140964.html

Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу

Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному Югу

Индонезия в составе БРИКС планирует наладить сотрудничество со странами Глобального Юга и укрепить регион на мировой арене, основываясь на принципах равенства,... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T10:34

2025-01-07T10:34

2025-01-07T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Индонезия в составе БРИКС планирует наладить сотрудничество со странами Глобального Юга и укрепить регион на мировой арене, основываясь на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии.Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщило правительство Бразилии 6 января.В ведомстве также уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, а это гарантирует, что голоса стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений, убеждены в МИД."Министерство иностранных дел Индонезии выразило признательность России как председателю БРИКС — 2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС — 2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС", — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индонезия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, брикс, политика, экономика, в мире, новости