https://crimea.ria.ru/20250107/kolichestvo-zhertv-zemletryaseniya-v-tibete-vyroslo-do-53-chelovek-1143139847.html

Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек

Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 53 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T09:38

2025-01-07T09:38

2025-01-07T09:44

китай

землетрясение

стихия

в мире

новости

происшествия

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 53 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Ранее сообщалось о 36 погибших в результате природного катаклизма. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.62 человека получили травмы, уточняют в оперштабе по оказанию помощи пострадавшим.В поисковых работах задействованы более 1,5 тысячи спасателей.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для минимизации жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в ТурцииСильное землетрясение произошло на КурилахМощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами

китай

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, землетрясение, стихия, в мире, новости, происшествия, си цзиньпин (председатель кнр)