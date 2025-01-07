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Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек
Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек
Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 53 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T09:38
2025-01-07T09:44
китай
землетрясение
стихия
в мире
новости
происшествия
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 53 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Ранее сообщалось о 36 погибших в результате природного катаклизма. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.62 человека получили травмы, уточняют в оперштабе по оказанию помощи пострадавшим.В поисковых работах задействованы более 1,5 тысячи спасателей.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для минимизации жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в ТурцииСильное землетрясение произошло на КурилахМощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами
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китай, землетрясение, стихия, в мире, новости, происшествия, си цзиньпин (председатель кнр)
Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек

В Китае зафиксировали уже 53 жертвы землетрясения

09:38 07.01.2025 (обновлено: 09:44 07.01.2025)
 
© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Китае
Последствия землетрясения в Китае
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 53 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР.
Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Ранее сообщалось о 36 погибших в результате природного катаклизма. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
"По состоянию на 12:30 (7:30 по московскому времени — ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека", — говорится в заявлении штаба.
62 человека получили травмы, уточняют в оперштабе по оказанию помощи пострадавшим.
В поисковых работах задействованы более 1,5 тысячи спасателей.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для минимизации жертв.
"Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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КитайЗемлетрясениеСтихияВ миреНовостиПроисшествияСи Цзиньпин (председатель КНР)
 
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