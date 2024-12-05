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Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами
Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов штата Калифорния, сообщает Национальное управление океанических и... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T22:07
2024-12-05T22:07
2024-12-05T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов штата Калифорния, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сша, землетрясение, в мире, цунами, происшествия, новости
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение в США - объявлена угроза цунами
22:07 05.12.2024 (обновлено: 22:19 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов штата Калифорния, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.
Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3.
По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.
Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.
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