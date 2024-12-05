https://crimea.ria.ru/20241205/moschnoe-zemletryasenie-magnitudoy-73-v-ssha---obyavlena-ugroza-tsunami-1142420168.html

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами

Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов штата Калифорния, сообщает Национальное управление океанических и... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T22:07

2024-12-05T22:07

2024-12-05T22:19

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Предупреждение о цунами объявлено в США после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов штата Калифорния, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).Согласно сводке Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 6,6, затем повысила его оценку до 7,3.По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл на севере Калифорнии. Их очаг залегал на глубине десяти километров.Вслед за этим землетрясением в континентальной части штата зафиксировали мощный афтершок магнитудой 5,8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, землетрясение, в мире, цунами, происшествия, новости