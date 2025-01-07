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Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T10:10
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи пройти досмотр на въезде и выезде перед Крымским мостом также можно было без пробок.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

10:10 07.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В течение ночи пройти досмотр на въезде и выезде перед Крымским мостом также можно было без пробок.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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