https://crimea.ria.ru/20250107/krymskiy-most-seychas-situatsiya-k-utru-vtornika-1143140799.html

Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника

Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника

Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T10:10

2025-01-07T10:10

2025-01-07T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи пройти досмотр на въезде и выезде перед Крымским мостом также можно было без пробок.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма