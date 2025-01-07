https://crimea.ria.ru/20250107/krymskiy-most-seychas-situatsiya-k-utru-vtornika-1143140799.html
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T10:10
2025-01-07T10:10
2025-01-07T10:10
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи пройти досмотр на въезде и выезде перед Крымским мостом также можно было без пробок.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46ba8c40b2cd97a356e43e3fdda5a312.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Утром во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В течение ночи пройти досмотр на въезде и выезде перед Крымским мостом также можно было без пробок.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.