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Православные традиции: как правильно отметить Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Православные традиции: как правильно отметить Рождество
Православные традиции: как правильно отметить Рождество - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Православные традиции: как правильно отметить Рождество
Рождество Христово — один из главных праздников у христиан, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Верующие в этот день посещают храм,... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T09:09
2025-01-07T09:09
эксклюзивы риа новости крым
рождество христово
протоиерей александр попов
общество
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Рождество Христово — один из главных праздников у христиан, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Верующие в этот день посещают храм, стремятся помочь нуждающимся и уделяют время близким людям. О том, как отметить праздник в христианской традиции, что поставить на рождественский стол и дарить ли подарки детям РИА Новости Крым рассказал благочинный феодосийского церковного округа, протоиерей Александр Попов.Храмовая молитва"Нужно помнить, что Рождество — это праздник церковный, поэтому празднование для всех христиан связано с посещением храма. Это главное – не забывать, что празднование Рождества должно быть связано с храмовой молитвой", — говорит отец Александр.По его словам, рождественские службы начинаются в церквях еще вечером 6 января, в Сочельник. Однако это еще день строгого поста. Увеселение воспрещено. Если в храме есть традиция ночных служб, тогда в полночь совершается ночная божественная литургия — уже праздничная. Там, где ночной традиции служения нет, праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией — проходит уже утром. В зависимости от прихода, служить начинают в 8 или в 9 часов утра.Рождественская трапезаУстраивать застолье в Сочельник "с первой вечерней звездой" — это светская традиция, не имеющая ничего общего с православием. На самом деле 6 января еще день строгого поста. Отсюда и название – "Сочельник". Христиане едят сочиво — отварную пшеницу с медом, орехами, сухофруктами, маком. Зато в период рождественских святок постных дней вообще нет — пост в среду и пятницу можно не соблюдать до самого Крещения (19 января).Что касается дюжины блюд на рождественском столе, по словам протоиерея, эта традиция также не имеет отношения к церковному уставу. Однако, если такое желание есть, соблюдать ее можно, греха в этом не будет. При этом блюда вовсе не обязательно должны быть дорогими и роскошными. "Отварной картофель и хлеб, квашеная капуста и соленый огурец — это уже четыре разных блюда", — приводит пример Попов.Добрые дела"Если говорить о подарках – устойчивой традиции в данном случае нет, в отличие от Пасхи, когда мы обязательно дарим друг другу пасхальные куличи. Конечно, нужно порадовать детей, поскольку они этого ждут", — продолжает священник.При этом он акцентирует внимание на помощи в Рождество малоимущим. Эту традицию церковь приветствует: Рождественский запретА вот то, чего делать нельзя, так это гадать. "К этому церковь относится отрицательно. Гадание близко с суеверию, к идолопоклонству. На страницах Библии мы неоднократно встречаем этот заперт. И в Ветхом Завете очень строго относились к заклинателям и гадалкам. Даже израильский царь Саул, когда началось его отпадение от Бога, в завершение к своим многим прегрешениям обратился к предсказательнице, чтобы узнать свое будущее. Тогда его постиг Божий гнев", — напоминает отец Александр.По его словам, гадать в Рождество и святки, а также в любой другой день в году, крайне нежелательно даже в шутливой форме.Читайте также на РИА Новости Крым:От солнца неандертальцев к солнцу христиан – с чего начиналось РождествоРождественские и Новогодние истории – топ-5 книг от литературоведаВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
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4.7
96
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рождество христово, протоиерей александр попов, общество, религия, мнения, авторы
Православные традиции: как правильно отметить Рождество

Священник из Крыма рассказал о традициях Рождества

09:09 07.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Рождества Христова в Симферополе
Празднование Рождества Христова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Рождество Христово — один из главных праздников у христиан, посвященный рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Верующие в этот день посещают храм, стремятся помочь нуждающимся и уделяют время близким людям. О том, как отметить праздник в христианской традиции, что поставить на рождественский стол и дарить ли подарки детям РИА Новости Крым рассказал благочинный феодосийского церковного округа, протоиерей Александр Попов.

Храмовая молитва

"Нужно помнить, что Рождество — это праздник церковный, поэтому празднование для всех христиан связано с посещением храма. Это главное – не забывать, что празднование Рождества должно быть связано с храмовой молитвой", — говорит отец Александр.
По его словам, рождественские службы начинаются в церквях еще вечером 6 января, в Сочельник. Однако это еще день строгого поста. Увеселение воспрещено. Если в храме есть традиция ночных служб, тогда в полночь совершается ночная божественная литургия — уже праздничная. Там, где ночной традиции служения нет, праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией — проходит уже утром. В зависимости от прихода, служить начинают в 8 или в 9 часов утра.

Рождественская трапеза

Устраивать застолье в Сочельник "с первой вечерней звездой" — это светская традиция, не имеющая ничего общего с православием. На самом деле 6 января еще день строгого поста. Отсюда и название – "Сочельник". Христиане едят сочиво — отварную пшеницу с медом, орехами, сухофруктами, маком.
"Праздновать вечером – традиция неправильная. Лучше на следующий день после службы в храме встретиться с близкими и поздравить друг друга", — советует священнослужитель.
Зато в период рождественских святок постных дней вообще нет — пост в среду и пятницу можно не соблюдать до самого Крещения (19 января).
Что касается дюжины блюд на рождественском столе, по словам протоиерея, эта традиция также не имеет отношения к церковному уставу. Однако, если такое желание есть, соблюдать ее можно, греха в этом не будет. При этом блюда вовсе не обязательно должны быть дорогими и роскошными. "Отварной картофель и хлеб, квашеная капуста и соленый огурец — это уже четыре разных блюда", — приводит пример Попов.

Добрые дела

"Если говорить о подарках – устойчивой традиции в данном случае нет, в отличие от Пасхи, когда мы обязательно дарим друг другу пасхальные куличи. Конечно, нужно порадовать детей, поскольку они этого ждут", — продолжает священник.
При этом он акцентирует внимание на помощи в Рождество малоимущим. Эту традицию церковь приветствует:
"Помощь малоимущим занимает важную составляющую в рождественских праздниках. На Руси всегда была благочестивая традиция – более состоятельные семьи помогали бедным, жертвовали в канун праздников суммы, передавали какие-то вещи для детских приютов. Поэтому сейчас тоже это было бы неплохо. И еще важно приучать к такой традиции детей. Было бы хорошо научить ребенка делиться игрушками, угостить чем-нибудь вкусным друзей, которые в этом нуждаются. С духовной точки зрения это очень благое деяние – доставлять в такой праздник великую радость людям", — поясняет он.

Рождественский запрет

А вот то, чего делать нельзя, так это гадать.
"К этому церковь относится отрицательно. Гадание близко с суеверию, к идолопоклонству. На страницах Библии мы неоднократно встречаем этот заперт. И в Ветхом Завете очень строго относились к заклинателям и гадалкам. Даже израильский царь Саул, когда началось его отпадение от Бога, в завершение к своим многим прегрешениям обратился к предсказательнице, чтобы узнать свое будущее. Тогда его постиг Божий гнев", — напоминает отец Александр.
По его словам, гадать в Рождество и святки, а также в любой другой день в году, крайне нежелательно даже в шутливой форме.
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