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Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T08:08
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крым
сергей аксенов
рождество христово
праздники и памятные даты
православие
религия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, рождество христово, праздники и памятные даты, православие, религия, общество, новости крыма, владимир константинов
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым

Власти Крыма поздравил православных с Рождеством Христовым

08:08 07.01.2025 (обновлено: 08:16 07.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество 2023 Симферополь
Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым.
По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.
"Это один из самых любимых в нашем народе праздников. Он дарит нам свет веры и надежды, учит добру и состраданию, объединяет наш народ в делах любви и милосердия. Эти вечные ценности всегда были и остаются духовной опорой и фундаментом развития России", - написал он в Telegram.
Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.
Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.
"Рождество Христово — семейный, уютный праздник. Он вдохновляет нас на добрые поступки, дает нам силы справиться со всеми трудностями. Желаю крепкого здоровья и благополучия! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!" - написал он в Telegram.
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Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Рождество Христово - интересные факты большого праздника
 
КрымСергей АксеновРождество ХристовоПраздники и памятные датыПравославиеРелигияОбществоНовости КрымаВладимир Константинов
 
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