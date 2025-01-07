https://crimea.ria.ru/20250107/aksenov-pozdravil-krymchan-s-rozhdestvom-khristovym-1143139327.html
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T08:08
2025-01-07T08:08
2025-01-07T08:16
крым
сергей аксенов
рождество христово
праздники и памятные даты
православие
религия
общество
новости крыма
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280754_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73a0f7ae7806b9a94a231121a6b987e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250107/rozhdestvo-khristovo---interesnye-fakty-bolshogo-prazdnika-1142961636.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280754_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_997b896c5337b11f84d37762932d2b4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, рождество христово, праздники и памятные даты, православие, религия, общество, новости крыма, владимир константинов
Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
Власти Крыма поздравил православных с Рождеством Христовым
08:08 07.01.2025 (обновлено: 08:16 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым.
По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.
"Это один из самых любимых в нашем народе праздников. Он дарит нам свет веры и надежды, учит добру и состраданию, объединяет наш народ в делах любви и милосердия. Эти вечные ценности всегда были и остаются духовной опорой и фундаментом развития России", - написал он в Telegram.
Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.
Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.
"Рождество Христово — семейный, уютный праздник. Он вдохновляет нас на добрые поступки, дает нам силы справиться со всеми трудностями. Желаю крепкого здоровья и благополучия! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!" - написал он в Telegram.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.