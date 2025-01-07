https://crimea.ria.ru/20250107/aksenov-pozdravil-krymchan-s-rozhdestvom-khristovym-1143139327.html

Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым

Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T08:08

2025-01-07T08:08

2025-01-07T08:16

крым

сергей аксенов

рождество христово

праздники и памятные даты

православие

религия

общество

новости крыма

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280754_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73a0f7ae7806b9a94a231121a6b987e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым. По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250107/rozhdestvo-khristovo---interesnye-fakty-bolshogo-prazdnika-1142961636.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, рождество христово, праздники и памятные даты, православие, религия, общество, новости крыма, владимир константинов