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До 95 человек выросло число жертв землетрясения в Китае

До 95 человек выросло число жертв землетрясения в Китае - РИА Новости Крым, 07.01.2025

До 95 человек выросло число жертв землетрясения в Китае

До 95 человек выросло число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T12:02

2025-01-07T12:02

2025-01-07T12:02

китай

землетрясение

стихия

в мире

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. До 95 человек выросло число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.Еще 130 человек получили травмы.В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по московскому) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Ранее сообщалось о 36 погибших в результате природного катаклизма. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Позже стало известно, что землетрясение унесло жизни 53 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для минимизации жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в ТурцииМощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунамиЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

китай

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, землетрясение, стихия, в мире, происшествия, новости, общество