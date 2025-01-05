https://crimea.ria.ru/20250105/podrostok-i-zhenschina-postradali-pri-atake-vsu-pod-belgorodom-1143112777.html

Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородской области. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T18:06

2025-01-05T18:06

2025-01-05T18:06

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Вражеский дрон ударил по машине в хуторе Екатериновка Волоконовского района.По словам Гладкова, машина получила повреждения, информация о последствиях уточняется, а оперативные службы работают на месте. В ночь на воскресенье на Белгородчине три населенных пункта также подверглись атаке дронов, пострадавших нет, были повреждены здания и машины. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭСГотовы на все: почему Киев не хочет переговоровРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, происшествия