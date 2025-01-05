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Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом
Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом
Женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородской области. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T18:06
2025-01-05T18:06
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Вражеский дрон ударил по машине в хуторе Екатериновка Волоконовского района.По словам Гладкова, машина получила повреждения, информация о последствиях уточняется, а оперативные службы работают на месте. В ночь на воскресенье на Белгородчине три населенных пункта также подверглись атаке дронов, пострадавших нет, были повреждены здания и машины. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭСГотовы на все: почему Киев не хочет переговоровРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, происшествия
Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

18:06 05.01.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вражеский дрон ударил по машине в хуторе Екатериновка Волоконовского района.
"Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады скорой помощи доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
По словам Гладкова, машина получила повреждения, информация о последствиях уточняется, а оперативные службы работают на месте.
В ночь на воскресенье на Белгородчине три населенных пункта также подверглись атаке дронов, пострадавших нет, были повреждены здания и машины.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиПроисшествия
 
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