https://crimea.ria.ru/20250105/vsu-atakovali-bespilotnikom-trenazhernyy-tsentr-zaporozhskoy-aes-1143110654.html

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.01.2025

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T16:13

2025-01-05T16:13

2025-01-05T16:13

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139525884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48bc307a3baf68322a750444a8ec5fa3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Однако атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, отметили на станции.В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииВ России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости