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ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.01.2025
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T16:13
2025-01-05T16:13
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Однако атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, отметили на станции.В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииВ России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС

ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

16:13 05.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.
"Сегодня атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении.
В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Однако атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, отметили на станции.
В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.
Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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