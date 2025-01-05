https://crimea.ria.ru/20250105/vsu-atakovali-bespilotnikom-trenazhernyy-tsentr-zaporozhskoy-aes-1143110654.html
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.01.2025
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T16:13
2025-01-05T16:13
2025-01-05T16:13
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Однако атаки ВСУ являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, отметили на станции.В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииВ России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
ВСУ атаковали беспилотником уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС