https://crimea.ria.ru/20241226/na-zaes-oprovergli-feyk-o-povyshennom-urovne-radiatsii-1142933957.html
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации - РИА Новости Крым, 26.12.2024
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:17
2024-12-26T12:17
2024-12-26T12:17
фейк
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
радиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.В объявлениях от имени ЗАЭС, развешанных по городу, говорится о якобы временном повышении уровня радиации в воздухе в период с 25 по 27 декабря 2024 года.На ЗАЭС подчеркнули, что все заявления и объявления администрация станции публикует в официальном канале в Telegram и на сайте", - говорится в сообщении. Руководство АЭС призвало всегда проверять информацию и пользоваться только достоверными источниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – ГроссиЯдерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуКрымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фейк, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, радиация, новости
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышении уровня радиации в воздухе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.
В объявлениях от имени ЗАЭС, развешанных по городу, говорится о якобы временном повышении уровня радиации в воздухе в период с 25 по 27 декабря 2024 года.
"По городу развешены объявления, которые направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Это провокация. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении.
На ЗАЭС подчеркнули, что все заявления и объявления администрация станции публикует в официальном канале в Telegram и на сайте", - говорится в сообщении.
Руководство АЭС призвало всегда проверять информацию и пользоваться только достоверными источниками.
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