Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241226/na-zaes-oprovergli-feyk-o-povyshennom-urovne-radiatsii-1142933957.html
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации - РИА Новости Крым, 26.12.2024
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:17
2024-12-26T12:17
фейк
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
радиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_529ce053209e7b10b9bde09c73755dcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.В объявлениях от имени ЗАЭС, развешанных по городу, говорится о якобы временном повышении уровня радиации в воздухе в период с 25 по 27 декабря 2024 года.На ЗАЭС подчеркнули, что все заявления и объявления администрация станции публикует в официальном канале в Telegram и на сайте", - говорится в сообщении. Руководство АЭС призвало всегда проверять информацию и пользоваться только достоверными источниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – ГроссиЯдерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуКрымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_935ec60596f2dc25ef6be68530d72bb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, радиация, новости
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации

На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышении уровня радиации в воздухе

12:17 26.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС назвали провокацией и фейком информацию о превышении уровня радиации в воздухе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.
В объявлениях от имени ЗАЭС, развешанных по городу, говорится о якобы временном повышении уровня радиации в воздухе в период с 25 по 27 декабря 2024 года.
© t.me/znppofficialНа ЗАЭС опровергли фейк о повышении уровня радиации
На ЗАЭС опровергли фейк о повышении уровня радиации
© t.me/znppofficial
"По городу развешены объявления, которые направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Это провокация. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении.
На ЗАЭС подчеркнули, что все заявления и объявления администрация станции публикует в официальном канале в Telegram и на сайте", - говорится в сообщении.
Руководство АЭС призвало всегда проверять информацию и пользоваться только достоверными источниками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
 
ФейкЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьРадиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
20:31Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
20:14Путин: Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине
20:11Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
19:56Россия может применить "Орешник" снова - Путин
19:37Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ
19:07В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
18:35Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
18:09Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
17:33В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
17:31Объем выдачи льготной ипотеки в РНКБ увеличился вдвое за год
17:22Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу
17:19На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
17:14На Крымском мосту образовался затор
17:08Ограничения в аэропортах Москвы сняты
16:48Алушта простилась с погибшим героем СВО
16:32ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
16:15В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
16:09Крымский мост открыли для проезда машин
16:06Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Лента новостейМолния