https://crimea.ria.ru/20241012/krymchane-poluchili-soobscheniya-o-novoy-volne-mobilizatsii---otvet-voenkoma-1141038497.html

Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома

Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома

Сообщения о новой волне мобилизации в Крыму являются фейком. Об этом сообщает военный комиссар республики Крым, полковник Евгений Машуков. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T18:32

2024-10-12T18:32

2024-10-12T18:32

частичная мобилизация

военкомат

крымский республиканский военкомат

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

евгений машуков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о новой волне мобилизации в Крыму являются фейком. Об этом сообщает военный комиссар республики Крым, полковник Евгений Машуков.Уточняется, что военные комиссариаты занимаются плановой повседневной деятельностью и в субботу у них выходной.В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсовБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ ШойгуВ Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, военкомат, крымский республиканский военкомат, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, евгений машуков