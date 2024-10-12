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Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
Сообщения о новой волне мобилизации в Крыму являются фейком. Об этом сообщает военный комиссар республики Крым, полковник Евгений Машуков. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T18:32
2024-10-12T18:32
2024-10-12T18:32
частичная мобилизация
военкомат
крымский республиканский военкомат
вооруженные силы россии
новости крыма
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евгений машуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Сообщения о новой волне мобилизации в Крыму являются фейком. Об этом сообщает военный комиссар республики Крым, полковник Евгений Машуков.Уточняется, что военные комиссариаты занимаются плановой повседневной деятельностью и в субботу у них выходной.В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсовБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ ШойгуВ Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, военкомат, крымский республиканский военкомат, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, евгений машуков
Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
Сообщения о новой волне мобилизации в Крыму являются фейком - власти