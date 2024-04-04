https://crimea.ria.ru/20240404/mobilizatsiya-v-rossii-dostatochno-li-armii-boevykh-resursov-1136289325.html

Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов

Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов

Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

частичная мобилизация

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

новости

совет федерации

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом со ссылкой на первого зампреда оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева пишет РИА Новости.Ранее украинские СМИ цитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня.Первый зам председателя оборонного комитета назвал слова Зеленского "откровенным фейком и провокацией", а также "переводом стрелок".Бондарев напомнил, что вопрос все новых волн мобилизации актуален как раз на Украине. Буквально во вторник лидер киевского режима Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва в ВСУ с 27 лет до 25 лет. При этом мобилизация не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, подчеркнул он."Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч, такие данные озвучил министр обороны России", - напомнил политик.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера киевского режима Зеленского о том, что Москва якобы готовится к новой мобилизации россиян.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Он также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский также сообщил, что солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, а срок службы, как и ранее, составит один год.В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.В рамках частичной мобилизации в 2022 году в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин. Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.При этом, по оценкам Минобороны РФ, только с января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам УкраиныКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, совет федерации, мнения