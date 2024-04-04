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Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T17:27
2024-04-04T17:27
частичная мобилизация
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом со ссылкой на первого зампреда оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева пишет РИА Новости.Ранее украинские СМИ цитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня.Первый зам председателя оборонного комитета назвал слова Зеленского "откровенным фейком и провокацией", а также "переводом стрелок".Бондарев напомнил, что вопрос все новых волн мобилизации актуален как раз на Украине. Буквально во вторник лидер киевского режима Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва в ВСУ с 27 лет до 25 лет. При этом мобилизация не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, подчеркнул он."Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч, такие данные озвучил министр обороны России", - напомнил политик.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера киевского режима Зеленского о том, что Москва якобы готовится к новой мобилизации россиян.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Он также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский также сообщил, что солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, а срок службы, как и ранее, составит один год.В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.В рамках частичной мобилизации в 2022 году в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин. Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.При этом, по оценкам Минобороны РФ, только с января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам УкраиныКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, совет федерации, мнения
Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов

Мобилизация в России в 2024 году не планируется - оборонный комитет Совфеда

17:27 04.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом со ссылкой на первого зампреда оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева пишет РИА Новости.
Ранее украинские СМИ цитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня.
Первый зам председателя оборонного комитета назвал слова Зеленского "откровенным фейком и провокацией", а также "переводом стрелок".
"В России новая волна мобилизации не планируется, – сказал Бондарев. – Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому Победа будет за нами".
Бондарев напомнил, что вопрос все новых волн мобилизации актуален как раз на Украине. Буквально во вторник лидер киевского режима Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва в ВСУ с 27 лет до 25 лет. При этом мобилизация не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, подчеркнул он.
"Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч, такие данные озвучил министр обороны России", - напомнил политик.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера киевского режима Зеленского о том, что Москва якобы готовится к новой мобилизации россиян.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Он также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский также сообщил, что солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, а срок службы, как и ранее, составит один год.
В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.
В рамках частичной мобилизации в 2022 году в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин. Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
При этом, по оценкам Минобороны РФ, только с января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.
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Частичная мобилизацияРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоНовостиСовет ФедерацииМнения
 
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