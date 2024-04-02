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Названы потери ВСУ в людях и технике - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Названы потери ВСУ в людях и технике
Названы потери ВСУ в людях и технике - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Названы потери ВСУ в людях и технике
С января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80-ти тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:11
2024-04-02T13:13
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. С января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80-ти тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, за этот период ВСУ лишились 14-ти тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.Он добавил, что российские военные продолжат "выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам УкраиныСтроптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений ПатрушеваКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, вооруженные силы россии
Названы потери ВСУ в людях и технике

ВСУ потеряли более 80 тысяч военных с января 2024 года

13:11 02.04.2024 (обновлено: 13:13 02.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. С января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80-ти тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжаем снижать боевой потенциал противника. С января вооруженные силы Украины потеряли более 80-ти тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Кроме того, за этот период ВСУ лишились 14-ти тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.
Он добавил, что российские военные продолжат "выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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