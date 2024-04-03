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В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России
В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовится к новой... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T20:00
2024-04-03T20:00
2024-04-03T20:27
дмитрий песков
кремль
частичная мобилизация
россия
новости
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовится к новой мобилизации россиян, пишет РИА Новости.Ранее украинские СМИ цитировали заявление Зеленского о том, что Москва якобы "готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных" к 1 июня.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны у Белгородской области. Он также заявил, что в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, поэтому проводить дополнительную мобилизацию не планируется.Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский также сообщил, что солдаты-срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО, а срок службы, как и ранее, составит один год. В Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине.В рамках частичной мобилизации в 2022 году в России было призвано 300 тысяч человек и большое число добровольцев, то есть имеется достаточный резерв военнослужащих, заявлял ранее Владимир Путин. Впоследствии власти неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.При этом, по оценкам Минобороны РФ, только с января 2024 года вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам УкраиныКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
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дмитрий песков, кремль, частичная мобилизация, россия, новости, вооруженные силы россии, украина
В Кремле ответили на слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков опроверг заявления Зеленского о якобы новой мобилизации в России
20:00 03.04.2024 (обновлено: 20:27 03.04.2024)