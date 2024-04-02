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Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине
Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине
На Украине снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:21
2024-04-02T18:39
владимир зеленский (президент украины)
новости
украина
мобилизация на украине
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На Украине снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.Согласно закону, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться предоставить после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет намерены обязать пройти базовую военную подготовку и иметь при себе военно-учетный документ, который требуется предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции. Также документом исключается понятие "ограничено годен", а повестка в армию считается врученной с момента получения уведомления в электронном кабинете резервиста, который обязаны создать все.Еще в конце прошлого года эксперты прочили Украине катастрофу на фоне новой волны тотальной мобилизации уже к осени 2024 года.Экс-премьер Украины Николай Азаров предупреждал, что принятие нового законопроекта о мобилизации ударит по экономике страны, в которой заканчиваются рабочие руки. Кроме того, по его мнению, расчет минобороны Украины на 400–500 тысяч новобранцев сделан явно на основе завышенных данных о численности населения в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежиМалюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, мобилизация на украине, верховная рада украины
Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет

18:21 02.04.2024 (обновлено: 18:39 02.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На Украине снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет", – говорится в сообщении Гончаренко.
Согласно закону, мобилизационный возраст снижается с 27 до 25 лет, а право демобилизоваться предоставить после 36 месяцев непрерывной службы. Помимо этого, всех без исключения гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет намерены обязать пройти базовую военную подготовку и иметь при себе военно-учетный документ, который требуется предъявлять по первому требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (ТЦК) или полиции. Также документом исключается понятие "ограничено годен", а повестка в армию считается врученной с момента получения уведомления в электронном кабинете резервиста, который обязаны создать все.
Еще в конце прошлого года эксперты прочили Украине катастрофу на фоне новой волны тотальной мобилизации уже к осени 2024 года.
Экс-премьер Украины Николай Азаров предупреждал, что принятие нового законопроекта о мобилизации ударит по экономике страны, в которой заканчиваются рабочие руки. Кроме того, по его мнению, расчет минобороны Украины на 400–500 тысяч новобранцев сделан явно на основе завышенных данных о численности населения в стране.
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