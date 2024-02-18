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Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что можно призвать в ряды ВСУ более 50 000 человек с судимостью. Заключенных можно вооружить лопатами вместо... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T11:47
2024-02-18T14:42
денис малюська
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство юстиции украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что можно призвать в ряды ВСУ более 50 000 человек с судимостью. Заключенных можно вооружить лопатами вместо автоматов, сказал он в эфире украинского канала "Рада"."Нужно много чего делать, помогая тем, кто защищает Украину, в том числе строить инфраструктурно разные вещи. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - заявил Денис Малюська.В мобилизации на данный момент не задействованы две большие категории граждан, озвучил глава украинского Минюста. Это нынешние заключенные и осужденные, которые приговорены к условным срокам и находятся на свободе. Таким образом, можно отправить на фронт не менее 50 тысяч людей с судимостью.Он добавил, что к мобилизации также вполне можно привлекать осужденных за совершение ДТП или коррупцию, так как они вряд ли способны применить оружие по своим. Минюст Украины уже проводил "тестирование на определение рисков" совершения заключенными новых преступлений и готов поделиться этой информацией с военкоматами и военными, заявил глава ведомства.Седьмого февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении мобилизации. В нем уже содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
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Новости
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денис малюська, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство юстиции украины
Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт

На Украине предложили призвать 50 тысяч заключенных в армию и вооружить их лопатами

11:47 18.02.2024 (обновлено: 14:42 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛопаты
Лопаты - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что можно призвать в ряды ВСУ более 50 000 человек с судимостью. Заключенных можно вооружить лопатами вместо автоматов, сказал он в эфире украинского канала "Рада".
"Нужно много чего делать, помогая тем, кто защищает Украину, в том числе строить инфраструктурно разные вещи. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - заявил Денис Малюська.
В мобилизации на данный момент не задействованы две большие категории граждан, озвучил глава украинского Минюста. Это нынешние заключенные и осужденные, которые приговорены к условным срокам и находятся на свободе. Таким образом, можно отправить на фронт не менее 50 тысяч людей с судимостью.
Он добавил, что к мобилизации также вполне можно привлекать осужденных за совершение ДТП или коррупцию, так как они вряд ли способны применить оружие по своим. Минюст Украины уже проводил "тестирование на определение рисков" совершения заключенными новых преступлений и готов поделиться этой информацией с военкоматами и военными, заявил глава ведомства.
Седьмого февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении мобилизации. В нем уже содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.
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Денис МалюськаУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство юстиции Украины
 
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