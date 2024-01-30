https://crimea.ria.ru/20240130/novyy-proekt-zakona-o-mobilizatsii-na-ukraine---chto-menyaetsya-1134574936.html

Мобилизация на Украине по-новому: что меняется

Мобилизация на Украине по-новому: что меняется - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Мобилизация на Украине по-новому: что меняется

Кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации, сообщает Минобороны страны. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-30T23:56

2024-01-30T23:56

2024-01-31T00:22

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации, сообщает Минобороны страны.Согласно проекту закона, срочная служба отменяется, вместо нее вводится базовая военная подготовка. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку в течение 2-3 месяцев.Призывной возраст уменьшен с 27 до 25 лет, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, им смогут отправлять электронные повестки, при этом новый закон обяжет украинцев зарегистрировать электронный кабинет на базе реестра военнообязанных "Оберег".Также украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане в должны пройти повторный медосмотр.При этом, согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады 30 января, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках, пишет РТ. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.Предыдущий законопроект о мобилизации в ВСУ был внесен в ВР 26 декабря. В частности он предполагал отмену отсрочки от призыва для инвалидов III группы. Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, верховная рада украины, общество, новости сво