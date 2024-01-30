https://crimea.ria.ru/20240130/novyy-proekt-zakona-o-mobilizatsii-na-ukraine---chto-menyaetsya-1134574936.html
Мобилизация на Украине по-новому: что меняется
Мобилизация на Украине по-новому: что меняется - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Мобилизация на Украине по-новому: что меняется
Кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации, сообщает Минобороны страны. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-30T23:56
2024-01-30T23:56
2024-01-31T00:22
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
верховная рада украины
общество
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_10b4d0df2fe4de7f15d6c84262663c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации, сообщает Минобороны страны.Согласно проекту закона, срочная служба отменяется, вместо нее вводится базовая военная подготовка. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку в течение 2-3 месяцев.Призывной возраст уменьшен с 27 до 25 лет, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, им смогут отправлять электронные повестки, при этом новый закон обяжет украинцев зарегистрировать электронный кабинет на базе реестра военнообязанных "Оберег".Также украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане в должны пройти повторный медосмотр.При этом, согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады 30 января, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках, пишет РТ. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.Предыдущий законопроект о мобилизации в ВСУ был внесен в ВР 26 декабря. В частности он предполагал отмену отсрочки от призыва для инвалидов III группы. Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы. Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_734646198fc782342aef806884349e23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, верховная рада украины, общество, новости сво
Мобилизация на Украине по-новому: что меняется
Кабмин Украины одобрил новый законопроект о мобилизации на Украине
23:56 30.01.2024 (обновлено: 00:22 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации, сообщает Минобороны страны.
"Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет правила мобилизационного процесса, а также необходимость урегулирования прав военнослужащих и военнообязанных", - говорится в сообщении украинского ведомства.
Согласно проекту закона, срочная служба отменяется, вместо нее вводится базовая военная подготовка. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку в течение 2-3 месяцев.
Новый законопроект предполагает освобождение от воинской службы инвалидов, обозначает четкий срок службы, дает двухмесячную отсрочку добровольцам для подготовки к мобилизации.
Призывной возраст уменьшен с 27 до 25 лет, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, им смогут отправлять электронные повестки, при этом новый закон обяжет украинцев зарегистрировать электронный кабинет на базе реестра военнообязанных "Оберег".
Также украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов.
Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане в должны пройти повторный медосмотр.
Имеют бронь главы городских и сельских советов.
При этом, согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады 30 января, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право управления транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках, пишет РТ
. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.
Предыдущий законопроект
о мобилизации в ВСУ был внесен в ВР 26 декабря. В частности он предполагал отмену отсрочки от призыва для инвалидов III группы.
Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин
, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины
в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию
в стране до 14 февраля 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: