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Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы

Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы

Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской униформы. Об этом в своих соцсетях сообщил глава украинского ведомства Рустем Умеров. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:50

2024-01-09T10:50

2024-01-09T10:50

украина

рустем умеров

минобороны украины

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской униформы. Об этом в своих соцсетях сообщил глава украинского ведомства Рустем Умеров.Также он заявил, что ведется работа над введением "новой архитектуры закупок по стандартам НАТО"."Теперь минобороны формирует политику и контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства", - уточнил профильный министр.Ранее Умеров заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов. При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что придет день, "когда они возьмутся и за женщин".Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентовКоня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу

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украина, рустем умеров, минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, в мире, общество, новости