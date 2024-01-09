Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы
Для ВСУ закупили 50 тысяч комплектов женской формы - глава минобороны Украины Умеров
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской униформы. Об этом в своих соцсетях сообщил глава украинского ведомства Рустем Умеров.
"Впервые минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы", - написал он Facebook*.
Также он заявил, что ведется работа над введением "новой архитектуры закупок по стандартам НАТО".
"Теперь минобороны формирует политику и контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства", - уточнил профильный министр.
Ранее Умеров заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.
Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов. При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин не исключил, что придет день, "когда они возьмутся и за женщин".
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
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26 декабря 2023, 18:01Эксклюзивы РИА Новости КрымБудут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
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