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С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО

С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО - РИА Новости Крым, 21.12.2023

С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T18:05

2023-12-21T18:05

2023-12-21T18:05

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент Владимир Зеленский, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.Говоря о расходах на мобилизацию, секретарь СНБО отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным."Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - пояснил Данилов.Мобилизационные планы КиеваЗеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что способная эффективно воевать часть мужского населения Украины на данный момент либо прячется от армии, либо находится за рубежом. Поэтому в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Министр обороны страны Рустем Умеров в свою очередь пообещал, что Киев призовет в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж.Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, снбо украины, алексей данилов, в мире, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости