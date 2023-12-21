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С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО - РИА Новости Крым, 21.12.2023
С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:05
2023-12-21T18:05
украина
мобилизация на украине
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алексей данилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент Владимир Зеленский, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.Говоря о расходах на мобилизацию, секретарь СНБО отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным."Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - пояснил Данилов.Мобилизационные планы КиеваЗеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что способная эффективно воевать часть мужского населения Украины на данный момент либо прячется от армии, либо находится за рубежом. Поэтому в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Министр обороны страны Рустем Умеров в свою очередь пообещал, что Киев призовет в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж.Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
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С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО

Все украинцы должны участвовать в конфликте с Россией – секретарь СНБО Данилов

18:05 21.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны, сообщает РИА Новости.
"То успокоение, когда определенное время считалось, что война – это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью, прошло. Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом (конфликте) участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада".
Он также добавил, что мобилизация 500 тысяч украинцев, о которой говорил президент Владимир Зеленский, пройдет не одномоментно, а растянется как минимум на весь следующий год.
Говоря о расходах на мобилизацию, секретарь СНБО отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным.
"Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - пояснил Данилов.

Мобилизационные планы Киева

Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что способная эффективно воевать часть мужского населения Украины на данный момент либо прячется от армии, либо находится за рубежом. Поэтому в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
Министр обороны страны Рустем Умеров в свою очередь пообещал, что Киев призовет в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж.
Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.
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