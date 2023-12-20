https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html

Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ

Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ

В рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T16:39

2023-12-20T16:39

2023-12-20T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.По словам аналитика, Зеленский и украинское военное командование во многом копируют нацистский Третий рейх. Это выражается в попытках повторить гитлеровский оборонительный проект "Восточный вал", тактике "городов-крепостей", постоянных попытках найти "вундерваффе" ("чудо-оружие") против России, а теперь и в формировании "фольксштурмов". Кроме того, специалист выразил сомнение, что натовские и украинские инструкторы успеют сформировать за короткий срок боеспособные соединения и обучить их управлению западной техникой. Но, вряд ли это заботит киевский режим, считает Кнутов. Все, чем занимается и будет заниматься украинское руководство, – активно оправдывать перед Западом свое "антироссийское предназначение", отметил он.Аналитик усомнился и в наличии у Украины ресурсов на анонсированное Зеленским строительство линии обороны от Донбасса до запада Украины."Чтобы построить более-менее приличную линию обороны из трех полос, как заявили на Украине, нужны просто гигантские ресурсы – и денежные, и строительные, и людские. Думаю, что все закончится тем же, чем в свое время закончилось инициированное (экс-премьером Украины Арсением) Яценюком строительство забора на границе с Россией в 2014 году", - подытожил Кнутов.В 2014 году по инициативе украинского премьера Яценюка стартовал проект "Европейский вал" (или "Стена"), предусматривавший сооружение траншей, рвов и специальных объектов вдоль украинско-российской границы, в том числе около Крыма. Всего на реализацию проекта было выделено порядка 90 млн долларов. В 2017 году генпрокуратура Украины начала расследование хищения выделенных на проект бюджетных денег. Следствие завершилось в 2019 году. Установлено, что на строительстве так называемой "стены" подозреваемые присвоили 16,6 млн гривен (около 600 тыс. долларов по курсу на тот период). В качестве обвиняемых по делу проходят восемь человек: трое сотрудников пограничной службы, трое директоров фирм-подрядчиков и двое посредников. В декабре 2020 года глава Госпогранслужбы Дейнеко признал, что проект "Стена" практически провалился, поскольку более чем за шесть лет обустроено только треть границы с Россией. В СМИ этот проект прозвали "Стеной Яценюка", он стал одним из символов коррумпированности украинских политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей

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всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), мнения, юрий кнутов, украина