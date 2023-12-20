https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html
Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
В рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T16:39
2023-12-20T16:39
2023-12-20T16:39
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всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.По словам аналитика, Зеленский и украинское военное командование во многом копируют нацистский Третий рейх. Это выражается в попытках повторить гитлеровский оборонительный проект "Восточный вал", тактике "городов-крепостей", постоянных попытках найти "вундерваффе" ("чудо-оружие") против России, а теперь и в формировании "фольксштурмов". Кроме того, специалист выразил сомнение, что натовские и украинские инструкторы успеют сформировать за короткий срок боеспособные соединения и обучить их управлению западной техникой. Но, вряд ли это заботит киевский режим, считает Кнутов. Все, чем занимается и будет заниматься украинское руководство, – активно оправдывать перед Западом свое "антироссийское предназначение", отметил он.Аналитик усомнился и в наличии у Украины ресурсов на анонсированное Зеленским строительство линии обороны от Донбасса до запада Украины."Чтобы построить более-менее приличную линию обороны из трех полос, как заявили на Украине, нужны просто гигантские ресурсы – и денежные, и строительные, и людские. Думаю, что все закончится тем же, чем в свое время закончилось инициированное (экс-премьером Украины Арсением) Яценюком строительство забора на границе с Россией в 2014 году", - подытожил Кнутов.В 2014 году по инициативе украинского премьера Яценюка стартовал проект "Европейский вал" (или "Стена"), предусматривавший сооружение траншей, рвов и специальных объектов вдоль украинско-российской границы, в том числе около Крыма. Всего на реализацию проекта было выделено порядка 90 млн долларов. В 2017 году генпрокуратура Украины начала расследование хищения выделенных на проект бюджетных денег. Следствие завершилось в 2019 году. Установлено, что на строительстве так называемой "стены" подозреваемые присвоили 16,6 млн гривен (около 600 тыс. долларов по курсу на тот период). В качестве обвиняемых по делу проходят восемь человек: трое сотрудников пограничной службы, трое директоров фирм-подрядчиков и двое посредников. В декабре 2020 года глава Госпогранслужбы Дейнеко признал, что проект "Стена" практически провалился, поскольку более чем за шесть лет обустроено только треть границы с Россией. В СМИ этот проект прозвали "Стеной Яценюка", он стал одним из символов коррумпированности украинских политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
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всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), мнения, юрий кнутов, украина
Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
Зеленский будет "усиливать" ВСУ инвалидами и стариками – военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб обратился к нему с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч человек
. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
"На Украине на сегодняшний день, по примерным оценкам, четыре миллиона уклонистов. Девять миллионов выехали из страны. То есть, способная эффективно воевать часть мужского населения либо прячется от армии, либо находится за рубежом. Поэтому в основном можно будет мобилизовать либо инвалидов, даже если у них отсутствует конечность или какой-то внутренний орган, либо людей с определенными заболеваниями, стариков и так далее. То есть, это будет армия инвалидов, которая очень напоминает гитлеровские "фольксштурмы", – сказал Кнутов.
По словам аналитика, Зеленский и украинское военное командование во многом копируют нацистский Третий рейх. Это выражается в попытках повторить гитлеровский оборонительный проект "Восточный вал", тактике "городов-крепостей", постоянных попытках найти "вундерваффе" ("чудо-оружие") против России, а теперь и в формировании "фольксштурмов".
Кроме того, специалист выразил сомнение, что натовские и украинские инструкторы успеют сформировать за короткий срок боеспособные соединения и обучить их управлению западной техникой. Но, вряд ли это заботит киевский режим, считает Кнутов. Все, чем занимается и будет заниматься украинское руководство, – активно оправдывать перед Западом свое "антироссийское предназначение", отметил он.
Аналитик усомнился и в наличии у Украины ресурсов на анонсированное Зеленским строительство линии обороны
от Донбасса до запада Украины.
"Чтобы построить более-менее приличную линию обороны из трех полос, как заявили на Украине, нужны просто гигантские ресурсы – и денежные, и строительные, и людские. Думаю, что все закончится тем же, чем в свое время закончилось инициированное (экс-премьером Украины Арсением) Яценюком строительство забора на границе с Россией в 2014 году", - подытожил Кнутов.
В 2014 году по инициативе украинского премьера Яценюка стартовал проект "Европейский вал" (или "Стена"), предусматривавший сооружение траншей, рвов и специальных объектов вдоль украинско-российской границы, в том числе около Крыма. Всего на реализацию проекта было выделено порядка 90 млн долларов.
В 2017 году генпрокуратура Украины начала расследование хищения выделенных на проект бюджетных денег. Следствие завершилось в 2019 году. Установлено, что на строительстве так называемой "стены" подозреваемые присвоили 16,6 млн гривен (около 600 тыс. долларов по курсу на тот период). В качестве обвиняемых по делу проходят восемь человек: трое сотрудников пограничной службы, трое директоров фирм-подрядчиков и двое посредников.
В декабре 2020 года глава Госпогранслужбы Дейнеко признал, что проект "Стена" практически провалился, поскольку более чем за шесть лет обустроено только треть границы с Россией. В СМИ этот проект прозвали "Стеной Яценюка", он стал одним из символов коррумпированности украинских политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.
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