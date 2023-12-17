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Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ
Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ
Эффективность насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинцев на данный момент почти нулевая. Об этом заявил руководитель главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T17:52
2023-12-17T17:54
кирилл буданов
мобилизация на украине
украина
мнения
новости
всу (вооруженные силы украины)
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинцев на данный момент почти нулевая. Об этом заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.По его словам, все мотивированные граждане пополнили ряды ВСУ на начальном этапе.По словам руководителя ГУР, деньги уже не стоят на первом месте для мобилизованных.Глава ведомства добавил, что часто ездит по работе за границу и постоянно видит там огромные очереди людей, выезжающих за рубеж.Мобилизация на Украине: кого будут призыватьРанее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, согласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку. На "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В последнее время на Украине проводится настоящая охота на призывников. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах регулярно публикуются фото и видео о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток. Облавы происходят уже не только на улицах, но и в фитнес-клубах, торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита.При этом депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста, что вызывает возмущение простых жителей страны.В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией.Читайте также на РИА Новости Крым:Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыМобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ
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кирилл буданов, мобилизация на украине, украина, мнения, новости, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур)
Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ

Кирилл Буданов: эффективность насильно мобилизованных украинцев практически нулевая

17:52 17.12.2023 (обновлено: 17:54 17.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Эффективность насильно мобилизованных в ряды ВСУ украинцев на данный момент почти нулевая. Об этом заявил руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, все мотивированные граждане пополнили ряды ВСУ на начальном этапе.
"Кого (сейчас) призывают? К сожалению, ответа хорошего не будет. Если не найти для этих людей мотивацию, то сколько человек, принудительно или непринудительно, или согласно нормам законодательства мы бы ни загнали, КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", – приводят слова Буданова украинские СМИ.
По словам руководителя ГУР, деньги уже не стоят на первом месте для мобилизованных.
"У нас большинство людей себя гражданами Украины так и не ощутили, хотя все кричат "Я – украинец, Украина – превыше всего". У них нет ощущения, что защищать эту страну – это их священная обязанность. Все болеют за Украину, но все бегут", – констатировал Буданов.
Глава ведомства добавил, что часто ездит по работе за границу и постоянно видит там огромные очереди людей, выезжающих за рубеж.
"Сказать, что там только женщины и дети – это неправда. Нет ощущения, что это твоя война, и это глубинная проблема, которую деньги не решат", – признался он и добавил, что без принудительной мобилизации Украине не обойтись.

Мобилизация на Украине: кого будут призывать

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, согласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку. На "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В последнее время на Украине проводится настоящая охота на призывников. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах регулярно публикуются фото и видео о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток. Облавы происходят уже не только на улицах, но и в фитнес-клубах, торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита.
При этом депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста, что вызывает возмущение простых жителей страны.
В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией.
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