https://crimea.ria.ru/20231105/konya-na-skaku-menyayut-armiyu-ukrainy-pereformatiruyut-po-standartam-nato-1132594104.html

Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО

Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО

Украина пытается перейти на классическую модель западной армии, которая рассчитана на взаимодействие в системе безопасности НАТО. Так в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T19:37

2023-11-05T19:37

2023-11-05T19:42

украина

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мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина пытается перейти на классическую модель западной армии, которая рассчитана на взаимодействие в системе безопасности НАТО. Так в интервью РИА Новости Крым эксперт оценил утвержденную министром обороны Украины Концепцию военной кадровой политики.По его словам, в Министерстве обороны Украины пытаются интегрировать свою систему образования, управления и военно-технического обеспечения в структуру стран НАТО. Цель новой кадровой концепции – гарантированно обеспечить нужды ВСУ в людях во время полномасштабной войны. Для этого предполагается до 2028 года полностью отказаться от призыва и перейти на контрактную основу, причем равными правами в армии планируется обеспечить как мужчин, так и женщин.По его словам, подобную концепцию развития когда-то в ельцинские времена пытались ввести в российской армии, при министре обороны Сердюкове. Но она показала свою несостоятельность, и от нее пришлось отказаться. Украине реализовать эту модель тоже будет очень трудно, поскольку имидж ВСУ сильно подорван провальными военными действиями. Восстановить его настолько, чтобы в украинской армии стало престижно служить по контракту, - задача невыполнимая.В качестве резюме Константин Сивков добавил, что все эти планы будут иметь смысл только в случае преодоления серьезных препятствий.Если же Украину так и не примут в НАТО, все эти планы выполнены быть не могут. А значит, по мнению эксперта, они есть не что иное, как "очень хороший антинаучно-фантастический роман".Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. В документе провозглашается, что до конца этого срока ВСУ перейдут на контрактную основу, будет расширено сотрудничество с военными учебными заведениями стран НАТО, а также на Украине начнет функционировать качественная система рекрутинга.Напомним, сейчас, на Украине военкоматы задерживают людей прямо на улице и отправляют служить. Так, в сентябре в плен российским войскам сдались мобилизованные украинцы, которым вручили повестку прямо на улице и отправили на передовую в Херсонскую область без обучения и боевого оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в ХерсонеМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты

https://crimea.ria.ru/20231105/v-minborony-ukrainy-reshili-radikalno-izmenit-vooruzhennye-sily-1132592377.html

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2023

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