Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО
Сивков: новая концепция кадровой политики ВСУ говорит о переходе на стандарты НАТО
19:37 05.11.2023 (обновлено: 19:42 05.11.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина пытается перейти на классическую модель западной армии, которая рассчитана на взаимодействие в системе безопасности НАТО. Так в интервью РИА Новости Крым эксперт оценил утвержденную министром обороны Украины Концепцию военной кадровой политики.
"Это классическая модель западной армии, которая рассчитана на ведение экспедиционных действий, то есть ограниченным личным составом. Такая армия не рассчитана на серьезное развертывание крупных группировок войск для начала крупномасштабной войны, она рассчитана на действия коллективных сил НАТО", - сказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, в Министерстве обороны Украины пытаются интегрировать свою систему образования, управления и военно-технического обеспечения в структуру стран НАТО. Цель новой кадровой концепции – гарантированно обеспечить нужды ВСУ в людях во время полномасштабной войны. Для этого предполагается до 2028 года полностью отказаться от призыва и перейти на контрактную основу, причем равными правами в армии планируется обеспечить как мужчин, так и женщин.
"Эта концепция предполагает, что украинские граждане будут рваться в Вооруженные Силы Украины. Это возможно в том случае, если уровень обеспечения в материальном отношении военнослужащих Украины будет выше, причем существенно выше, чем то, что имеет место у других граждан. То есть это дополнительные значительные средства. Эта армия будет очень дорогая, есть ли эти средства у Украины – большой вопрос. Полагаю, что их нет", - продолжил Константин Сивков.
По его словам, подобную концепцию развития когда-то в ельцинские времена пытались ввести в российской армии, при министре обороны Сердюкове. Но она показала свою несостоятельность, и от нее пришлось отказаться. Украине реализовать эту модель тоже будет очень трудно, поскольку имидж ВСУ сильно подорван провальными военными действиями. Восстановить его настолько, чтобы в украинской армии стало престижно служить по контракту, - задача невыполнимая.
"Контрактная армия не рассчитана на то, чтобы вести боевые действия при угрозе больших потерь. На это рассчитана только армия, которая служит за идею, за Родину, то есть призывная армия. Те, которые приходят туда за большой оплатой в долларах, вряд ли пойдут на большой риск быть покалеченными. Не за этим они туда идут. Такая армия будет ограниченно боеспособной", - размышляет эксперт.
В качестве резюме Константин Сивков добавил, что все эти планы будут иметь смысл только в случае преодоления серьезных препятствий.
"Если Украина будет принята в НАТО, если Украина будет принята на поруки странами Евросоюза и США, если она будет по-прежнему финансироваться извне, потому что при нынешнем состоянии Украина самостоятельно развивать свои вооруженные силы не сможет. И если она вообще останется существовать в этом своем нацистском обличье".
Если же Украину так и не примут в НАТО, все эти планы выполнены быть не могут. А значит, по мнению эксперта, они есть не что иное, как "очень хороший антинаучно-фантастический роман".
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. В документе провозглашается, что до конца этого срока ВСУ перейдут на контрактную основу, будет расширено сотрудничество с военными учебными заведениями стран НАТО, а также на Украине начнет функционировать качественная система рекрутинга.
Напомним, сейчас, на Украине военкоматы задерживают людей прямо на улице и отправляют служить. Так, в сентябре в плен российским войскам сдались мобилизованные украинцы, которым вручили повестку прямо на улице и отправили на передовую в Херсонскую область без обучения и боевого оружия.
Читайте также на РИА Новости Крым: