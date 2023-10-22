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"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне - РИА Новости Крым, 22.10.2023
"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
Назначенная киевским режимом администрация Херсона закрыла две из трех городских больниц, направив всех медиков в военкоматы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T19:07
2023-10-22T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Назначенная киевским режимом администрация Херсона закрыла две из трех городских больниц, направив всех медиков в военкоматы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц — ХБК и водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, ни Киев, ни его "англосакские кураторы" не заинтересованы в том, чтобы лечить украинцев.Ранее Сальдо сообщал, что киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана.Читайте также на РИА Новости Крым:Одесский суд дал пожизненный срок покойному СтремоусовуКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел ХерсонщиныСальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне
https://crimea.ria.ru/20230927/natsbaty-sgonyayut-zhiteley-pravoberezhya-khersonschiny-v-filtratsionnye-lagerya-1131685683.html
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херсон, владимир сальдо, херсонская область, украина, в мире, общество, новости
"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне

Украинские власти закрыли две из трех городских больниц Херсона - Сальдо

19:07 22.10.2023
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Назначенная киевским режимом администрация Херсона закрыла две из трех городских больниц, направив всех медиков в военкоматы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц — ХБК и водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, ни Киев, ни его "англосакские кураторы" не заинтересованы в том, чтобы лечить украинцев.
"Настоящая задача — не только нагадить России, но и утилизировать как можно больше украинцев, возможно, освобождая земли для кого-то другого", - предположил политик.
Ранее Сальдо сообщал, что киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана.
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