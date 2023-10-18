Одесский суд дал пожизненный срок покойному Стремоусову
Сальдо: Одесский суд вынес пожизненный приговор погибшему Стремоусову
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваЗамглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Одесский суд вынес приговор в отношении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
"В своем безумии киевский режим бросается даже на мертвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", – написал Сальдо.
По данным украинских СМИ, приговор о пожизненном заключении с конфискацией имущества "за госизмену в условиях войны" покойного замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова вынесен Малиновским районным судом Одессы. Отмечается, что решение принято в связи с тем, что украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут в Херсон и в сторону Новой Каховки. Предположительно причиной аварии стал опасный маневр водителя грузового автомобиля. Водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В итоге столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека.
Читайте также на РИА Новости Крым: