https://crimea.ria.ru/20231018/odesskiy-sud-dal-pozhiznennyy-srok-pokoynomu-stremousovu-1132177801.html

Одесский суд дал пожизненный срок покойному Стремоусову

Одесский суд дал пожизненный срок покойному Стремоусову - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Одесский суд дал пожизненный срок покойному Стремоусову

Одесский суд вынес приговор в отношении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре прошлого года. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T17:09

2023-10-18T17:09

2023-10-18T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Одесский суд вынес приговор в отношении замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ноябре прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.По данным украинских СМИ, приговор о пожизненном заключении с конфискацией имущества "за госизмену в условиях войны" покойного замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова вынесен Малиновским районным судом Одессы. Отмечается, что решение принято в связи с тем, что украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут в Херсон и в сторону Новой Каховки. Предположительно причиной аварии стал опасный маневр водителя грузового автомобиля. Водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В итоге столкнулись три машины. В ДТП пострадали еще два человека. Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской областиТрое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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