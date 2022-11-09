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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов
Опасный маневр водителя грузового автомобиля предположительно стал причиной ДТП, в котором погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T20:04
2022-11-09T20:15
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Опасный маневр водителя грузового автомобиля предположительно стал причиной ДТП, в котором погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Отмечается, что трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут в Херсон и в сторону Новой Каховки. По данным источника, при попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем, водитель Стремоусова не справился с управлением. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.Ранее гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП подтвердил врио губернатора области Владимир Сальдо. Он заверил, что власти Херсонской области окажут всю необходимую помощь его семье. Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
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херсонская область, происшествия
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов

Источник рассказал подробности ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Стремоусов

20:04 09.11.2022 (обновлено: 20:15 09.11.2022)
 
© РИА НовостиБронированный автомобиль Кирилла Стремоусова после аварии
Бронированный автомобиль Кирилла Стремоусова после аварии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Опасный маневр водителя грузового автомобиля предположительно стал причиной ДТП, в котором погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Отмечается, что трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут в Херсон и в сторону Новой Каховки. По данным источника, при попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем, водитель Стремоусова не справился с управлением. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
17:02
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Ранее гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП подтвердил врио губернатора области Владимир Сальдо. Он заверил, что власти Херсонской области окажут всю необходимую помощь его семье. Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
Херсонская областьПроисшествия
 
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