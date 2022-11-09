https://crimea.ria.ru/20221109/pogib-zamglavy-khersonskoy-oblasti-kirill-stremousov-1125299288.html

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T16:20

2022-11-09T16:20

2022-11-09T17:12

происшествия

утраты

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РИА Новости."Это правда", — сказал представитель местных властей.Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев."Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и царствие небесное! Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал в своем Telegram Аксенов."Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром…", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram.Кирилл Стремоусов занимал пост заместителя губернатора Херсонской области. После начала специальной военной операции России на Украине был назначен заместителем руководителя областной военно-гражданской администрации.

https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html

https://crimea.ria.ru/20220930/v-khersone-pogib-pervyy-zamglavy-oblasti-po-bezopasnosti-1124670522.html

херсонская область

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происшествия, утраты, херсонская область