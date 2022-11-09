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Сальдо подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T17:02
2022-11-09T17:12
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. По словам Сальдо, Стремоусов умел "донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно".Власти Херсонской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и дети."Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - отметил Сальдо.Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
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херсонская область, происшествия
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Сальдо подтвердил гибель в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова

17:02 09.11.2022 (обновлено: 17:12 09.11.2022)
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваЗамглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, Стремоусов умел "донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно".
Власти Херсонской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и дети.
"Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - отметил Сальдо.
Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
Херсонская областьПроисшествия
 
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