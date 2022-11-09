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Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Сальдо подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T17:02

2022-11-09T17:02

2022-11-09T17:12

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. По словам Сальдо, Стремоусов умел "донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно".Власти Херсонской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и дети."Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - отметил Сальдо.Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия