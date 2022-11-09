https://crimea.ria.ru/20221109/saldo-podtverdil-gibel-stremousova-1125300133.html
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T17:02
2022-11-09T17:02
2022-11-09T17:12
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125298782_8:0:826:460_1920x0_80_0_0_830bef7ff1bf69eb85e41534cf04b17c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. По словам Сальдо, Стремоусов умел "донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно".Власти Херсонской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и дети."Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - отметил Сальдо.Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125298782_137:0:750:460_1920x0_80_0_0_2aded10cef0e07b9014fbc36aa75932b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Сальдо подтвердил гибель в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова
17:02 09.11.2022 (обновлено: 17:12 09.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым.
Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП
.
"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, Стремоусов умел "донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно".
Власти Херсонской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего. У него остались жена и дети.
"Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", - отметил Сальдо.
Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова также выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.