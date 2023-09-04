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Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
Украинских боевиков бросают в островную зону Херсонской области без продуктов и боеприпасов. Выжить в такой ситуации можно только сдавшись в плен, утверждают... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T17:28
2023-09-04T17:28
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости сво
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинских боевиков бросают в островную зону Херсонской области без продуктов и боеприпасов. Выжить в такой ситуации можно только сдавшись в плен, утверждают они.Пленные боевики 123 бригады ВСУ рассказали, как оказались на Херсонском направлении, об отношениях внутри подразделения, и как пытались выжить под прицельным обстрелом украинского беспилотника."Настроения никакие. Вооружения нет, а все понимают, что уже приехали воевать. Приехали со своим батальоном, а кроме автоматов - ничего нет, только патроны", – рассказывает сдавшийся в плен боевик.По словам пленных ВСУшников, своего командира они ни разу не видели. Знают только, что "западенец", и его позывной - "Гриб". Приказы командира боевики получали не напрямую, а через его людей.Попали под обстрел, старший группы был тяжело ранен… "Все побросали и отошли в камыши. Двое пропали сразу, где они – неизвестно", рассказывает пленный.По его словам, раненый и еще два человека просидели в камышах до пяти утра. В это время им приходилось прятаться от украинского дрона, с которого по ним велся огонь."Утром старший сказал нам уходить, спасаться. Чтобы сами сдались в плен, иначе - гайки", – рассказывает украинский боевик.По словам пленного Сергея Маштеги, он был мобилизован после получения повестки. "Шел по улице, остановилась машина из военкомата. Вручили повестку и предупредили, что если не пойду в военкомат - пойду в тюрьму", - сказал он и добавил, что некоторых просто на улице ловят, бросают в машину и увозят.Второй пленный Игорь Ярошенко надеялся, что сможет избежать мобилизации в связи с болезнью матери. Не удалось. Мобилизовали. После краткосрочных курсов, в ходе которых на стрельбищах был лишь дважды, был отправлен на Херсонское направление.Только за минувшие сутки российские войска отразили 14 атак и контратак украинских подразделений в зоне СВО, потери противника составили порядка 655 военнослужащих и 38 единиц боевой техники, а также пять складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под РаботиноБойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской областиВ Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, херсонская область
Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении

Пленные украинские боевики рассказали о положении дел ВСУ на Херсонском направлении

17:28 04.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Украинских боевиков бросают в островную зону Херсонской области без продуктов и боеприпасов. Выжить в такой ситуации можно только сдавшись в плен, утверждают они.
Пленные боевики 123 бригады ВСУ рассказали, как оказались на Херсонском направлении, об отношениях внутри подразделения, и как пытались выжить под прицельным обстрелом украинского беспилотника.
"Настроения никакие. Вооружения нет, а все понимают, что уже приехали воевать. Приехали со своим батальоном, а кроме автоматов - ничего нет, только патроны", – рассказывает сдавшийся в плен боевик.
По словам пленных ВСУшников, своего командира они ни разу не видели. Знают только, что "западенец", и его позывной - "Гриб". Приказы командира боевики получали не напрямую, а через его людей.
"Не хотели ехать на острова, но заставили. Сказали ехать, иначе хуже будет. Выдали автомат, шесть рожков и по одной гранате, – продолжает пленный. – Три дня находились в островной зоне. Снабжения не было - ни продуктов, ни боеприпасов".
Попали под обстрел, старший группы был тяжело ранен… "Все побросали и отошли в камыши. Двое пропали сразу, где они – неизвестно", рассказывает пленный.
По его словам, раненый и еще два человека просидели в камышах до пяти утра. В это время им приходилось прятаться от украинского дрона, с которого по ним велся огонь.
"Утром старший сказал нам уходить, спасаться. Чтобы сами сдались в плен, иначе - гайки", – рассказывает украинский боевик.
По словам пленного Сергея Маштеги, он был мобилизован после получения повестки. "Шел по улице, остановилась машина из военкомата. Вручили повестку и предупредили, что если не пойду в военкомат - пойду в тюрьму", - сказал он и добавил, что некоторых просто на улице ловят, бросают в машину и увозят.
Второй пленный Игорь Ярошенко надеялся, что сможет избежать мобилизации в связи с болезнью матери. Не удалось. Мобилизовали. После краткосрочных курсов, в ходе которых на стрельбищах был лишь дважды, был отправлен на Херсонское направление.
Только за минувшие сутки российские войска отразили 14 атак и контратак украинских подразделений в зоне СВО, потери противника составили порядка 655 военнослужащих и 38 единиц боевой техники, а также пять складов с боеприпасами.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаНовости СВОХерсонская область
 
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