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В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов

В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 02.09.2023

В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов

Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили склад с боеприпасами боевиков ВСУ. Видео этого огневого удара размещено в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T19:18

2023-09-02T19:18

2023-09-02T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили склад с боеприпасами боевиков ВСУ. Видео этого огневого удара размещено в Telegram-канале "Херсонский вестник", информацию официально подтвердили в сводке Минобороны России.Как сообщают в нескольких российских военных Telegram-каналах, этим артиллерийским ударом были уничтожены снаряды калибром 155 мм к буксируемой гаубице "М-777", самоходной артиллерийской установке M109A6 "Paladin", самоходной гаубице "Krab" польского производства, а также реактивные снаряды к РСЗО "Град" и снаряды к ствольной артиллерии.Кроме того, сообщается, что в Херсонской области артиллеристы этого же героического подразделения уничтожили пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ и ангар с иностранной техникой западного производства.Утверждается, что в нем наряду с украинской техникой находились БТР "Kirpi", бронеавтомобили "Dingo ATF", "Казак-2", а также HMMWV "Хамви".Ранее в командовании группировки войск "Днепр" сообщили, что в боях за Херсонскую область было выведено из строя около сорока солдат противника, две гаубицы, два минометных расчета и место дислокации одного из вражеских подразделений.Как сообщили в Министерстве обороны, за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения враг понес большие потери: около 600 боевиков были убиты, уничтожены два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионеркиНа Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования ДнепраВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , видео, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)