https://crimea.ria.ru/20230902/boi-v-khersonskoy-oblasti-vyvedeno-iz-stroya-sorok-boevikov-1131117021.html
Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков
Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков
В Херсонской области соединения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вывели из строя около сорока украинских боевиков, а также уничтожили два минометных... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T12:33
2023-09-02T12:33
2023-09-02T12:34
группировка войск "днепр"
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области соединения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вывели из строя около сорока украинских боевиков, а также уничтожили два минометных расчета, две гаубицы и место дислокации одного из вражеских подразделений. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.В островной зоне было уничтожено два миномета с боекомплектом, восемь военнослужащих Украины погибло, трое получили ранения разной степени тяжести.На Херсонском направлении огневым ударом группировки "Днепр" поражена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага составили четверо убитыми, трое ранеными. Уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего 10 боевиков убито, шестеро ранено. Выведены из строя две единицы автомобильной техники.На Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Потери врага – четверо боевиков убито, двое получили ранения разной степени тяжести.Продвижения врага на линии боевого соприкосновения не допущено.Напомним, 1 сентября на левом берегу Днепра наши войска вскрыли позицию ВСУ и уничтожили лодку с шестью боевиками.За прошедшую неделю Вооруженные силы Российской Федерации отразили в зоне СВО более ста атак противника. Потери врага на всех направлениях превысили 5 600 человек, сообщили в Минобороны РФ. Самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныВ Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, новая каховка
Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков
Бои в Херсонской области за сутки: выведено из строя сорок боевиков и две гаубицы
12:33 02.09.2023 (обновлено: 12:34 02.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области соединения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вывели из строя около сорока украинских боевиков, а также уничтожили два минометных расчета, две гаубицы и место дислокации одного из вражеских подразделений. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.
В островной зоне было уничтожено два миномета с боекомплектом, восемь военнослужащих Украины погибло, трое получили ранения разной степени тяжести.
На Херсонском направлении огневым ударом группировки "Днепр" поражена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага составили четверо убитыми, трое ранеными. Уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего 10 боевиков убито, шестеро ранено. Выведены из строя две единицы автомобильной техники.
На Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Потери врага – четверо боевиков убито, двое получили ранения разной степени тяжести.
Продвижения врага на линии боевого соприкосновения не допущено.
Напомним, 1 сентября на левом берегу Днепра наши войска вскрыли позицию
ВСУ и уничтожили лодку с шестью боевиками.
За прошедшую неделю Вооруженные силы Российской Федерации отразили в зоне СВО
более ста атак противника. Потери врага на всех направлениях превысили 5 600 человек, сообщили в Минобороны РФ. Самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.
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