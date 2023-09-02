https://crimea.ria.ru/20230902/boi-v-khersonskoy-oblasti-vyvedeno-iz-stroya-sorok-boevikov-1131117021.html

Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков

Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Бои в Херсонской области: выведено из строя сорок боевиков

В Херсонской области соединения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вывели из строя около сорока украинских боевиков, а также уничтожили два минометных... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T12:33

2023-09-02T12:33

2023-09-02T12:34

группировка войск "днепр"

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области соединения группировки "Днепр" за прошедшие сутки вывели из строя около сорока украинских боевиков, а также уничтожили два минометных расчета, две гаубицы и место дислокации одного из вражеских подразделений. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.В островной зоне было уничтожено два миномета с боекомплектом, восемь военнослужащих Украины погибло, трое получили ранения разной степени тяжести.На Херсонском направлении огневым ударом группировки "Днепр" поражена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага составили четверо убитыми, трое ранеными. Уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего 10 боевиков убито, шестеро ранено. Выведены из строя две единицы автомобильной техники.На Каховском направлении уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и экипажем. Потери врага – четверо боевиков убито, двое получили ранения разной степени тяжести.Продвижения врага на линии боевого соприкосновения не допущено.Напомним, 1 сентября на левом берегу Днепра наши войска вскрыли позицию ВСУ и уничтожили лодку с шестью боевиками.За прошедшую неделю Вооруженные силы Российской Федерации отразили в зоне СВО более ста атак противника. Потери врага на всех направлениях превысили 5 600 человек, сообщили в Минобороны РФ. Самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныВ Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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