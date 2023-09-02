https://crimea.ria.ru/20230902/v-krymu-otvetili-na-popytki-ukrainskikh-voysk-vysaditsya-v-krymu-1131113902.html

В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров

В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров - РИА Новости Крым, 02.09.2023

В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T08:55

2023-09-02T08:55

2023-09-02T08:59

украина

крым

всу (вооруженные силы украины)

политика

владимир константинов

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119754939_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d70cf955710a7284aba3bb3129658b80.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров.Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек.По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны."Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.

https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-atakovan-vtoroy-raz-za-noch-1131112932.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, всу (вооруженные силы украины), политика, владимир константинов, новости, новости крыма