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В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров
В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров - РИА Новости Крым, 02.09.2023
В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T08:55
2023-09-02T08:59
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров.Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек.По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны."Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.
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украина, крым, всу (вооруженные силы украины), политика, владимир константинов, новости, новости крыма
В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров

В Крыму назвали пиар-акциями попытки украинских войск высадиться на полуостров

08:55 02.09.2023 (обновлено: 08:59 02.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров.
Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек.
"Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее - получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны.
"Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.
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