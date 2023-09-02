https://crimea.ria.ru/20230902/ukraina-za-sutki-poteryala-okolo-600-boytsov-i-dva-sklada-boepripasov-1131119747.html

Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов

Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов

За прошедшие сутки в зоне СВО было уничтожено около 600 украинских боевиков, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники. По... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T15:52

2023-09-02T15:52

2023-09-02T16:01

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО было уничтожено около 600 украинских боевиков, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники. По всей линии боевого соприкосновения российские войска успешно отражали атаки противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.На Запорожском направлении отражено четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе сел Работино и Вербовое. За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы, две артиллерийские системы и орудие производства США.В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.На Южно-Донецком направлении ожесточенные бои шли в районе города Угледар. В окрестностях Камышевахи Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами. Потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три БМП, шесть автомобилей, две самоходки и две гаубицы.На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки в ДНР. Противник активно наступал в районе Артемовска и Марьинки, но все атаки были успешно отражены. При этом было уничтожено свыше 250-ти украинских боевиков, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, ЗРК "Стрела-10", две польские самоходки "Krab", две гаубицы Д и орудие производства США.На Купянском направлении в ходе боев потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система и гаубица.На Краснолиманском направлении противник наступал в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На этом участке линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы.На Херсонском направлении огнем российских войск уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица. В селе Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов, а в районе Отрадокаменки поражен пункт управления БПЛА.В районе Дылеевки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, а в Авдеевке уничтожен узел связи. Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, за сутки уничтожено двадцать пять украинских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныКрымский мост атакован второй раз за ночь

работино

запорожская область

угледар

донецкая народная республика (днр)

клещеевка

артемовск

марьинка (город в днр)

купянск

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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