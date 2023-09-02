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Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов
Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов
За прошедшие сутки в зоне СВО было уничтожено около 600 украинских боевиков, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники. По... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T15:52
2023-09-02T16:01
министерство обороны рф
новости сво
работино
запорожская область
угледар
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
артемовск
марьинка (город в днр)
купянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО было уничтожено около 600 украинских боевиков, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники. По всей линии боевого соприкосновения российские войска успешно отражали атаки противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.На Запорожском направлении отражено четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе сел Работино и Вербовое. За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы, две артиллерийские системы и орудие производства США.В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.На Южно-Донецком направлении ожесточенные бои шли в районе города Угледар. В окрестностях Камышевахи Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами. Потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три БМП, шесть автомобилей, две самоходки и две гаубицы.На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки в ДНР. Противник активно наступал в районе Артемовска и Марьинки, но все атаки были успешно отражены. При этом было уничтожено свыше 250-ти украинских боевиков, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, ЗРК "Стрела-10", две польские самоходки "Krab", две гаубицы Д и орудие производства США.На Купянском направлении в ходе боев потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система и гаубица.На Краснолиманском направлении противник наступал в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На этом участке линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы.На Херсонском направлении огнем российских войск уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица. В селе Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов, а в районе Отрадокаменки поражен пункт управления БПЛА.В районе Дылеевки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, а в Авдеевке уничтожен узел связи. Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, за сутки уничтожено двадцать пять украинских БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИКДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныКрымский мост атакован второй раз за ночь
работино
запорожская область
угледар
донецкая народная республика (днр)
клещеевка
артемовск
марьинка (город в днр)
купянск
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
авдеевка
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Украина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов

Уничтожено около 600 боевиков ВСУ и два склада боеприпасов: события в зоне СВО за сутки

15:52 02.09.2023 (обновлено: 16:01 02.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в зоне СВО было уничтожено около 600 украинских боевиков, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА и множество натовской техники. По всей линии боевого соприкосновения российские войска успешно отражали атаки противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На Запорожском направлении отражено четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе сел Работино и Вербовое. За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы, две артиллерийские системы и орудие производства США.
В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
На Южно-Донецком направлении ожесточенные бои шли в районе города Угледар. В окрестностях Камышевахи Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами. Потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три БМП, шесть автомобилей, две самоходки и две гаубицы.
На Донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки в ДНР. Противник активно наступал в районе Артемовска и Марьинки, но все атаки были успешно отражены. При этом было уничтожено свыше 250-ти украинских боевиков, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, ЗРК "Стрела-10", две польские самоходки "Krab", две гаубицы Д и орудие производства США.
На Купянском направлении в ходе боев потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система и гаубица.
На Краснолиманском направлении противник наступал в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На этом участке линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы.
На Херсонском направлении огнем российских войск уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица. В селе Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов, а в районе Отрадокаменки поражен пункт управления БПЛА.
В районе Дылеевки Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, а в Авдеевке уничтожен узел связи. Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, за сутки уничтожено двадцать пять украинских БПЛА.
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Министерство обороны РФНовости СВОРаботиноЗапорожская областьУгледарДонецкая Народная Республика (ДНР)КлещеевкаАртемовскМарьинка (город в ДНР)КупянскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьАвдеевка
 
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