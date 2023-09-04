https://crimea.ria.ru/20230904/boytsy-dnepra-razbili-pozitsiyu-sil-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1131141899.html

Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T09:47

2023-09-04T09:47

2023-09-04T09:47

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

новости сво

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129987692_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c5f644c073091f4109f4fc8abe7075d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона."На Херсонском направлении уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери ВСУ – пять боевиков погибли и четверо ранены", - говорится в сообщении.Кроме того, в островной зоне в результате огневого поражения разбита гаубица Д-30 с боекомплектом – трое украинских военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения.На Каховском направлении разгромлен 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Здесь противник потерял четверых убитыми и еще троих ранеными.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разбили две позиции противника в островной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасовВ Минобороны России объяснили высокие потери ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)