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Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T09:47
2023-09-04T09:47
2023-09-04T09:47
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
новости сво
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ в Херсонской области, а также разгромили гаубицу и минометный расчет противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона."На Херсонском направлении уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери ВСУ – пять боевиков погибли и четверо ранены", - говорится в сообщении.Кроме того, в островной зоне в результате огневого поражения разбита гаубица Д-30 с боекомплектом – трое украинских военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения.На Каховском направлении разгромлен 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Здесь противник потерял четверых убитыми и еще троих ранеными.Ранее военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разбили две позиции противника в островной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасовВ Минобороны России объяснили высокие потери ВСУМинус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага
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РИА Новости Крым
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херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
Бойцы группировки "Днепр" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области