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Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов
Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов
Стремление Верховной рады Украины отменить отсрочку от мобилизации в ВСУ для заключенных и студентов прямо указывает на катастрофическую нехватку живой силы в... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T18:03
2023-11-20T18:03
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
василий дандыкин
мнения
мобилизация на украине
призывной возраст
украина
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стремление Верховной рады Украины отменить отсрочку от мобилизации в ВСУ для заключенных и студентов прямо указывает на катастрофическую нехватку живой силы в украинской армии и стремление киевского режима найти условно законный способ увеличить число подлежащих мобилизации граждан. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.Восполнить потери "контрнаступа"Военный эксперт напомнил, что с начала июня из состава ВСУ выбыли десятки тысяч военных. Это как безвозвратные потери так и по ранению, еще часть оказались в российском плену. Таких тоже тысячи. В этой ситуации Киеву необходимо восполнить недостаток живой силы в рядах армии. Однако вернуть в страну бежавших ранее в страны Европы и Запада граждан не представляется возможным, а оставшиеся в Украине мужчины призывного возраста прячутся, либо обладают правом отсрочки от мобилизации."В этой связи киевский режим начинает искать условно законный способ призывать граждан и этих категорий. Принятие инициативы станет основанием для новых рейдов, цель которых – отлавливать мужчин и отправлять в ВСУ", – уверен капитан первого ранга запаса. При этом собеседник допустил, что озвученная мера – далеко не последняя. Придет день, "когда они возьмутся и за женщин".Поэтому расширение категорий граждан, которые подлежат мобилизации – это в принципе результат политики, которую проводит киевский режим при поддержке и наущению западных спонсоров, прежде всего Вашингтона, уверен он.Будут сдаваться в плен массовоГоворя об эффективности таких "бойцов" на поле боя, эксперт заверил, что "она будет падать", если не "стремиться к нулю". Для примера он провел параллели между увеличением возраста подлежащих мобилизации граждан даже для рядового состава и ростом числа сдающих в плен.Существенно повлиять на эту тенденцию уже не смогут ни проводимые ВСУ карательные акции, ни устрашение родственников украинских военных. Ни тот факт, что киевский режим наносит удары по скоплениям своих пленных, как это было в случае со сдавшимися в плен на "Азовстали".Подводя итог, эксперт напомнил, на мировой арене развиваются еще несколько конфликтов, на фоне которых интерес к Украине сильно падает. Поэтому каждая неделя или месяц для киевского режима очень много значат. Однако мало мобилизовать – надо подготовить, а на это нужно время, но у киевского режима его тоже нет. И это мы сейчас будем видеть.Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что начавшееся 4 июня украинское контрнаступление всего за три месяца стоило Киеву потерь свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУУ побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дроновУдары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
https://crimea.ria.ru/20231120/zapad-rekomenduet-kievu-ustanovit-prizyvnoy-vozrast-s-17-do-70-let--svr-1132919620.html
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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, потери всу , всу (вооруженные силы украины), василий дандыкин, мнения, мобилизация на украине, призывной возраст, украина, новости
Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов

Киев ищет условно законный способ заместить невозвратные потери "контрнаступа" - эксперт

18:03 20.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стремление Верховной рады Украины отменить отсрочку от мобилизации в ВСУ для заключенных и студентов прямо указывает на катастрофическую нехватку живой силы в украинской армии и стремление киевского режима найти условно законный способ увеличить число подлежащих мобилизации граждан. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.
"Отмена отсрочки для студентов и заключенных – следствие катастрофической нехватки живой силы, особенно в связи с так называемым "контрнаступом", где ВСУ потеряли не только ранее мобилизованных, но и так называемое "ядро" - хорошо подготовленных военных с боевым опытом", – уверен Дандыкин.

Восполнить потери "контрнаступа"

Военный эксперт напомнил, что с начала июня из состава ВСУ выбыли десятки тысяч военных. Это как безвозвратные потери так и по ранению, еще часть оказались в российском плену. Таких тоже тысячи. В этой ситуации Киеву необходимо восполнить недостаток живой силы в рядах армии. Однако вернуть в страну бежавших ранее в страны Европы и Запада граждан не представляется возможным, а оставшиеся в Украине мужчины призывного возраста прячутся, либо обладают правом отсрочки от мобилизации.
"В этой связи киевский режим начинает искать условно законный способ призывать граждан и этих категорий. Принятие инициативы станет основанием для новых рейдов, цель которых – отлавливать мужчин и отправлять в ВСУ", – уверен капитан первого ранга запаса.
При этом собеседник допустил, что озвученная мера – далеко не последняя. Придет день, "когда они возьмутся и за женщин".
"Сейчас их призыв пока еще происходит на добровольной основе. Это показывают, что женщины якобы охотно идут в ряды ВСУ. Со временем это может стать обязательным, такой вариант тоже не исключен", – продолжил Дандыкин.
Поэтому расширение категорий граждан, которые подлежат мобилизации – это в принципе результат политики, которую проводит киевский режим при поддержке и наущению западных спонсоров, прежде всего Вашингтона, уверен он.

Будут сдаваться в плен массово

Говоря об эффективности таких "бойцов" на поле боя, эксперт заверил, что "она будет падать", если не "стремиться к нулю". Для примера он провел параллели между увеличением возраста подлежащих мобилизации граждан даже для рядового состава и ростом числа сдающих в плен.
"Если сейчас сдаются отделениями, по полвзвода… то в дальнейшем сдача в плен будет все чаще и чаще. И скорее всего, приобретет массовый характер", – полагает Дандыкин.
Существенно повлиять на эту тенденцию уже не смогут ни проводимые ВСУ карательные акции, ни устрашение родственников украинских военных. Ни тот факт, что киевский режим наносит удары по скоплениям своих пленных, как это было в случае со сдавшимися в плен на "Азовстали".
Подводя итог, эксперт напомнил, на мировой арене развиваются еще несколько конфликтов, на фоне которых интерес к Украине сильно падает. Поэтому каждая неделя или месяц для киевского режима очень много значат. Однако мало мобилизовать – надо подготовить, а на это нужно время, но у киевского режима его тоже нет. И это мы сейчас будем видеть.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что начавшееся 4 июня украинское контрнаступление всего за три месяца стоило Киеву потерь свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.
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