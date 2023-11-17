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У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов

У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов - РИА Новости Крым, 17.11.2023

У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов

Cемь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ уничтожены на пути к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T19:54

2023-11-17T19:54

2023-11-17T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Cемь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ уничтожены на пути к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации Минобороны России, все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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