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У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов
У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов - РИА Новости Крым, 17.11.2023
У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов
Cемь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ уничтожены на пути к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T19:54
2023-11-17T19:54
2023-11-17T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Cемь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ уничтожены на пути к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.По информации Минобороны России, все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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У побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов
Катера ВСУ уничтожены у берегов Крыма в акватории Черного моря
19:54 17.11.2023 (обновлено: 20:20 17.11.2023)